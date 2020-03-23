【新冠肺炎】新檢疫令生效第四日　機場跌至6195人次入境

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）直捲全球。政府宣布，由上周四（19日）凌晨起，所有外地抵港人士需接受隔離14日。昨日（22日）是新措施落實的第四天，整體入境人次為12,797人次，近半即有6195人次經機場入境，當日九成為香港居民，亦是自19日落實新檢疫令後，錄得最少機場客的一日。

由19日零時零分起，所有從澳門及台灣以外的地區抵港的人士均須接受14天強制檢疫，他們會獲發電子手帶。（資料圖片／羅君豪攝）

入境處公布3月22日的出入境旅客流量統計數字，共有6,195人次經機場入境，90%為香港居民有5,596人次，其次是其他訪客有566人次，內地訪客有33人次。

翻查19日至21日，經機場的入境人次，分別為6,771、7,074、7,116人次，昨日的機場客數目是新檢疫令生效以來最低。

第二個最多人入境的管制站繼續是港珠澳大橋，共有5,262人次，佔整體入境人次約41%，當中有4,996人次為香港居民，其次是其他訪客有235人次，內地訪客有31人次。

至於餘下仍有開放的深圳灣，當天錄得1,340人次入境，當中香港居民1,064人次，其次是內地訪客有272人次，其他訪客為4人次。

整體而言，22日整體入境人次為12,797人次，約91%為香港居民，涉11,656人次，其次為其他訪客，有805人次，內地訪客有336人次。

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逾6600名港人離港

另外，政府早前宣布，對所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示，中國內地、台灣及澳門除外。入境處統計數字顯示，本港昨日的出境人數達8,209人次，當中以港人佔多數，共6,664人次，佔整體約81%，內地訪客及其他訪客分別為665及880人次。

離境港人當中，有4,386人次經港珠澳大橋出境，其次有1,619人次由深圳灣離港；其餘的659名港人則循機場出境。