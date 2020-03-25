保良局收生寒冬「逆市」 創專業教育書院　辦幼兒教育進修課程

適齡中六人口持續下跌，加上新冠肺炎疫情來襲，令自資院校收生雪上加霜。不過，保良局逆市開校，成立保良局專業教育書院，本月獲批學校註冊，開辦三個幼兒教育相關的專業文憑及證書，主攻行內教師或校長修讀進修，預計首年招收300多名學生。不過，受到疫情影響，三個課程未能如期於4月開課，預計待學界復課後始招生，最快8月至9月才推出課程。

書院校舍設於灣仔譚臣壬子商業大廈2樓樓層，設有六間教學課室。（胡家欣攝）

受疫情影響未能4月推出

保良局專業教育書院籌備逾年後，本月獲准學校註冊，並獲學術及資歷評審局通過，開辦三個課程，分別是嬰幼兒遊戲學習專業證書、特殊幼兒工作專業文憑及非華語幼兒學與教專業證書。修讀年期為半年或一年，學費分別為9,300元及19,600元，預計首年合共招收360個學生。收生要求方面，申請人文憑試五科成績達「22222」，包括中英兩科須達2級；或年滿21歲，具兩年相關工作經驗。

三個專業文憑及證書課程原定下月開課，不過，受到新冠肺炎疫情影響，料需待全港學校復課後才可正常招生，最快於8月至9九月推出課程。

校長陳永華表示，書院臨急變陣，上周起推出網上教學的幼教短期課程，首堂有逾百人報名參加，反應熱烈。

保良局專業教育書院陳永華表示，受到新冠肺炎疫情影響，料須待全港學校復課後，三個專業文憑及證書課程才可正常招生。（胡家欣攝）

保良局擁50間幼稚園具優勢

中六畢業生人口持續下降，令自資院校收生步入寒冬，不過，保良局依然逆市開校。書院校舍設於灣仔譚臣壬子商業大廈2樓樓層，設有六間教學課室，該大廈為保良局物業；校方亦正向教育局申請，借用保良局轄下的六間中學作上課校舍，位置遍及港九新界。

校長陳永華認為，社會對幼兒教育專業要求提高，幼教老師或校長須不斷持續進修應對，故開辦相關課程具一定需求及吸引力。近年幼教課程有增加的趨勢，陳永華認為，市場需求仍未飽和，保良局有能力分一杯羹。他指，保良局轄下有50間幼稚園和幼稚園暨幼兒園，書院可保證為學生提供實習培訓，這項優勢「係其它院校做唔做到」。

書院開校之時，正藉政府檢討自資專上教育政策，檢討小組的報告曾提出統一規管自資院校、引入「殺校」機制等。陳認為，有誠意及承擔的機構，必會提供具質素的課程，故不擔心受到政府的監管。談及書院未來發展藍圖，陳永華表示，約三至五年後，學校會再開辦幼教、社會服務相關的高級文憑，並繼而開辦學士課程。