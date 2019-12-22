IB保良局建造商會學校明年增設幼稚園　校長自爆面試考「分離」

保良局旗下首間採用國際文憑（ International Baccalaureate，IB）小學課程（PYP，Primary Years Programme）的私立小學保良局建造商會學校，開辦兩年來，已經有逾200名學生就讀。學校在上月初取得國際文憑組織的課程認證，並將在明年1月開設幼稚園課程，招收K1及K2的學生。 創校校長David Priest表示，學校的教師均有IB資格，不會讓學生受限於書本及考試科目，而是鼓勵學生「學會學習」，培養他們交流、合作和創造的能力。校長並透露一些面試的環節，比如在小學入學面試時，會以分組形式考察學生的語言、算術等能力；而新開設的幼稚園面試，則會有家長加入的部分，當中將鼓勵小朋友與家長分離，以觀察小朋友的表現。

辦學兩年多，保良局建造商會學校有逾200名學生就讀，當中包含不同國籍、背景的學生。圖中學生由左至右分別有日本、美國、阿塞拜疆及馬來西亞的背景。（袁澍攝）

小學每月學費約1萬 比國際學校低三分一

校長Priest表示，學校注重培養學生的交流、合作、創造等能力，令學生學會學習，享受在學校的時光，而不是被動接受教師傳授。辦學兩年就獲得了國際文憑組織的認證，校長透露這與他以及學校師資分不開關係。他本人曾有IBEN（IB Educators Network）的經驗，更曾擔任其他學校IB PYP課程工作坊的顧問經驗，而聘請的教師也均有PYP資格。雖然採取IB的授課模式，但是學費卻只有國際學校的三分之二左右，Grade1至5每月10,200元。

Priest表示，IB的課程鼓勵學生學會提問，而不是照本宣科。他舉例，學生要學習有關光的知識，便會在課程開始時啟發學生對課題提問，並將問題貼在「I Wonder」牆上，通過自己蒐集資料等方式，在課程結束時，回答最初的疑問，「我們鼓勵學生自己解決問題，而不是依靠老師公佈答案。」

中產媽媽嘆學校教學方式「震撼」

IB的課程也吸引了本港不少家長。兩個兒子都在該間學校讀小學的古太表示，自己的長子Ethan曾就讀本港的官校，但讀了一段時間，便覺得官校的環境並不如預期，小朋友壓力大，做功課到「自己打自己的頭」，於是便在第二年的下學期轉學過來。古太舉例學校有關「細菌」的課程，是讓學生以麵包做實驗，而不是死板地告訴學生「細菌是看不見微生物」，她形容「過程好震撼」。其後她以讓自己的幼子入讀這間學校，她表示，「我們也是每日要返工的中產，但是願意多努力搵錢，讓孩子可以在更優質的環境下學習。」

校長Priest透露，作為保良局旗下首間標榜國際文憑小學課程的私立小學，保良局建造商會學校至今已經有逾200名學生入讀，包括不同國籍、背景的學生，當中包括本地學生及居港外籍學生。學校將在明年1月開辦幼稚園，招收K1及K2的學生入學。

IB的課程也吸引了本港不少家長，兩個兒子都在該間學校讀小學的古太就是其中之一。（袁澍攝）

小一面試要考社交能力 幼稚園面試家長都要應試

至於面試，校長Priest亦有少少劇透，小學部分的面試則會將學生分組，如Grade 1學生將會在不同組內、不同學習環境中考察他們的語言、算術及社交能力；而高年級的學生則會涉及到閱讀、寫作及口語等英文考察，亦會測試學生的數學能力。而即將開始招生的幼稚園面試則會有家長參與的成分，讓小朋友在不同環境裡玩耍，其後鼓勵小朋友與家長分離，以觀察小朋友的表現。