【新冠肺炎】越南禁出口大米？　米商：據悉已撤決定　有待證實

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港早曾現恐慌，市民空群出動搶購食米。據外媒報道，越南海關當局昨（24日）宣布停止出口大米，由於越南米是本港進口食米第二大來源，或隨時再觸發新一波搶米潮。 有本港米商指，據悉越南官方已撤回安排，又指各大米商已「加碼」採購，全港食米存貨足夠港人食用一個月。另有米商指，當地消息眾說紛紜，有待進一步證實，但他相信即使越南米不出口，泰國米仍會維持穩定供應，只是憂慮會隨之加價。 《香港01》已向政府查詢，正待回覆。

本港早前曾因疫情關係，出現瘋搶日用品情況，超市貨架空空如也。(資料圖片)

工業貿易署數據顯示，今年首季食米總承諾進口數量為8.2萬公噸，越南米屬本港進口食米第二大來源，僅次於泰國，前者佔總體進口數字近3成，後者則佔逾5成。本港亦有進口內地米、澳洲米及柬埔寨米等，但總額各不足1成。

陳建年：據悉越南已撤回決定 泰國則會如常出口

香港米行商會理事長陳建年表示，據其了解，越南當局同日晚上已撤回決定，意味一切照舊；商會亦有與泰國當局保持聯繫，對方承諾會如常出口，他指，本港米商會盡一切所能，確保食米穩定供應。

疫情持續，本港上月曾現搶米潮，他指，各米商此後均有向供應商要求增加供應量，由7萬多公噸，增至今季8萬多公噸，「香港人每年都只係食42公斤米，全港多了成萬公噸」。

米商：現時儲備夠港人食一個月

他又指，根據本港《儲備商品規例》，本港食米儲備足夠香港居民15天食用水平，各商戶亦有最少兩星期供應存貨，以作應急，「即係加埋都最起碼夠香港人食一個月」，他呼籲港人毋須擔心。

力生米業董事總經理朱博賢則指，越南當地消息眾說紛紜，現階段難一刀切下定論，但他表示，一旦越南食米出口「封關」，相信各米商將轉往增加泰國米採購量，他指，泰國有充足食米量可供出口，不擔心會同告「封關」，反憂慮泰國米屆時或有機會加價。