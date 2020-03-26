【港鐵加價】港鐵凍結票價　延長都會票使用期限40日

政府統計處今日（26日）公布去年12月運輸業名義工資指數變動為3.4%。按照港鐵票價調整方程式計算，連同早前公布的去年12月通脹指數為2.9%，減去額外的0.6%扣減，得出的結果是2.55%。換言之，新一年度的港鐵票價將可加價2.55%。 港鐵其後發新聞稿指，因應機制內設「負擔能力上限」封頂機制，故實際票價將維持不變。同時又指，因應新冠肺炎疫情對本港造成影響，故宣布推出一系列超過7億元的車費優惠，包括將現有的「程程3.3%車費扣減」優惠、「港鐵都會票」及「屯門-南昌全日通」的現行售價延至明年1月1日。

港鐵今日公布2020/21年度可加幅2.55%，但因觸及「封頂」機制，今年實際票價不變。另外，亦推超過7億元優惠，涉延長「港鐵都會票」車程有效期多40天。（資料圖片）

「全月通加強版」方面，港鐵表示現行售價將繼續維持至2020年12月，新售價將於明年1月起實施；「早晨折扣優惠」計劃則會延續1年至明年5月31日。

延都會票使用期限

另外，因應今年1月下旬，政府機構及私人企業實施在家工作安排，有見使用港鐵都會票乘客或減少外出，故港鐵宣布，延長屆滿的都會票多40天，即凡乘客持有有效期2020年1月29日至3月31日期間屆滿的港鐵都會票，可於2020年4月3日起至23日期間，攜同該張都會票前往指的客務中心，驗證後將獲發一張載有餘下車程的都會票，並需在發出14日內啟用。

陸頌雄：政府應補貼 減車費一成

立法會鐵路事宜小組委員會主席陸頌雄認為，政府應補貼所有公共交通工具，減低車費一成，減輕市民交通費負擔。他表示，政府已從港鐵股息部份取出約31億元，用作免審查交津計劃的來年政府開支預算，建議政府在收取推算約26億元的港鐵股息餘下部份時，將當中一半補貼於港鐵本地客運業務的車費；另一半補貼各專營巴士公司的本地客運業務車費，促使車費可即時減一成。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，港鐵正研究是否可以不追加今年機制下的加幅，不過仍未有最終方案，正計算當中的影響，而且需要小股東同意，故今日未公布。他續稱，相信未來數月港鐵會推出紓困措施，「幾有信心短期內公布」。他又認為，在疫情嚴峻下，港鐵需推出紓困措施。

▼沙中線工程醜聞一覽▼

+ 7 + 6 + 5

▼屯馬線一期各車站設施▼