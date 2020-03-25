【沙中線】議員批無迫切討論超支撥款　陳帆：10月財政枯竭要停工

港鐵沙中線工程屢傳醜聞，全線通車時間表一再延誤，早前政府公布超支108億元，整體造價近915億元。立法會工務小組委員會今早（25日）討論相關事宜，不過多名議員質疑，在新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐下，是次會議沒有迫切，不應多人聚集開會。 運輸及房屋局局長陳帆表示，如未能於今個立法年度通過撥款，項目將於今年10月「財政枯竭」需要停工，影響市民出行、工人生計。港鐵行政總裁金澤培則表示，工程涉及2,700名員工，如未獲撥款，有可能之後需重新招標，亦會招致索償。

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議員批不應開會聚集人群

立法會工務小組委員會今早討論沙中線工程事宜，多名議員質疑，在疫情肆虐下，是次會議並無迫切，如非與抗疫相關，不應聚集開會。民主黨主席胡志偉表示，官員之間距離位置不足，質疑陳帆堅持開會，會為其官員團隊帶來危險。熱血公民鄭松泰亦批評委員會主席盧偉國及陳帆堅持開會，「你對唔對得住前線醫護？」

陳帆表示，項目撥款非常緊急，如未能於今個立法年度通過，將於今年10月「財政枯竭」需要停工，打擊工程進度、市民出行、工人生計等。他又稱，雖然現時全城抗疫，但部分服務需繼續，並促請議員應珍惜會議時間，盡量縮短討論。

陳帆表示，項目撥款非常緊急，如未能於今個立法年度通過，將於今年10月「財政枯竭」需要停工。（資料圖片）

停工或會招致索償

金澤培亦表示，如未能獲得撥款，10月就需停工，而且更需提早約2、3個月準備暫停。他續稱，工程涉及2,700名於不同合約工作的工程人員及工人，停工需將設備移走，流失有經驗員工，可能需重新就工程招標，更或會招致合約索償。

港鐵於2017年公布的沙中線超支額為165億元，到今年政府向立法會提交的文件，則顯示跌至108億元。議會陣線朱凱廸質疑，港鐵與政府之間黑廂作業，或私下達成一些協議，令現時超支額大減，直言：「無辦法批出撥款」。陳帆否認指控，強調當年港鐵估算超支額後，路政署仔細審視相關資料，方能壓縮開支

朱凱廸質疑，港鐵與政府之間黑廂作業，或私下達成一些協議，令現時超支額大減。（資料圖片）

路政署署長陳派明解釋，2017年港鐵提交估算後，署方作詳情審核，審視每個合約的增撥是否合理，及符合相關協議。他續稱，當時不少工程未完工，需預留金額應付未知情況，不過現時部分合約已竣工，故評估更正確。他又稱，2017年的估算包括項目管理費，但是次的108億並不包含。

另外，港鐵希望政府支付13.71億元的額外項管理費，但政府早前堅拒。陳帆表示，如雙方就此爭持不下，會先由雙方高層善意磋商，在無法化解下，方會進入法律程序。他續稱，有信心可透過談判解決問題，形容以法律程序解決是「萬不得已」。