【新冠肺炎】政府重申湖北返港人士風險低　毋須戴藍芽手帶

政府昨日及今日（26日）再派出包機接載滯留湖北港人回港，但當局並未安排他們配戴追蹤手帶，以及檢測他們的深喉唾液。在今日的例行記者會，多名記者追問食物及衞生局副局長徐德義措施是否合適。 徐德義重申，內地確診數字自3月初已大幅下跌，而且首批湖北回港的人士只有一人確診，故認為他們傳播病毒的風險不高。

政府連續兩日安排第二批專機，接載超過500名滯留湖北省的港人回港。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

政府連續兩日安排第二批專機，接載超過500名滯留湖北省的港人回港，他們來自來自孝感市、咸寧市、黃石市等。雖然他們同樣地要接受14日的家居隔離，但卻不用戴上追蹤手帶。

在政府專家組內的中大呼吸道系統科講座教授許樹昌認為，政府應該向湖北省回港的港人派發手帶及收集他們的深深喉唾液樣本進行病毒測試。

徐德義強調，雖然湖北回港的人士沒有獲發追蹤手帶，但仍然需要進行家居檢疫，局方可以用實時定位軟件了解他們是否處於住所內。（羅君豪攝）

今日記者會上，多名記者向徐德義質疑當局的決定是否恰當。他指出，從數據觀察顯示，首批的400名湖北回來港人中，只有一人最終確診感染新型冠狀病毒。另外，內地的確診個案由3月初已大幅下跌，數字回落至每日至有雙位數確診，反映內地的風險並不高。

他強調，雖然湖北回港的人士沒有獲發追蹤手帶，但仍然需要進行家居檢疫，局方可以用實時定位軟件了解他們是否處於住所內。

至於英美回港人士，是否要全面抽驗深喉唾液，徐德義承認，現時海外回港的風險相對較大，而現時已抽驗了1400個，近日有10個是陽性。他表示，昨日開始已經開始有系統地向海外回港人士派發口水樽，以及為部分人即時留口水，樣本數字會在未來數日上升。

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