【新冠肺炎】疫情帶動電子商貿　創科企業逆市招聘　生意額增一倍

受新冠肺炎疫情影響，市民減少外出，電子商貿需求急增，有IT顧問公司疫情期間生意增至少一倍，而至少兩間科創企業在疫情下生意不跌反升，甚至需在逆市中擴充增聘人手。 因應情況，香港科技園更將傳統只辦一天的「職業博覽」，轉為網上形式，合共約160間公司提供逾千空缺，科技園行政總裁黃克強建議年輕人把握網上求職的便利，多投履歷及參加面試，增加獲聘機會。

「香港科學園網上職業博覽2020」一連七天舉行。（網頁截圖）

一連七天的「香港科學園網上職業博覽2020」將於今日(31日)完結有1,100個來自160間公司的職位空缺，雖較去年約1,600空缺減少三成，但香港科技園行政總裁黃克強認為，在現時經濟環境下已算不俗，更吸引了境外人士參與：「去年實體展覽只有一日，約一萬三千人出席，共收逾三千份求職申請，今年單是首日就有兩千多份申請，反應不錯。」

原創研發投資活動未見大減 逆市中招聘人手

本港先後經歷反修例運動及新冠肺炎疫情影響，黃克強坦言，投資者決策較謹慎，創科行業亦面臨挑戰及困難時刻，慶幸投資活動未見大幅減少，加上科技園約七至八成為本地企業、多屬原創研發項目，料疫情不會對行業造成大打擊：「科技是為未來準備，亦需時研發，不論環境如何，創科不能停步」。

有參與博覽的生物醫藥科技公司，善覓（Sanomics）行政總裁施明耀亦認同，生物科技屬長期投資，其公司新項目不會因疫情延誤，更要逆市中招聘，他透露，計劃在現時32人的香港團隊中，再增聘六人，並歡迎無工作經驗的應屆畢業生申請。

新增職位包括：具IT技能的博士生兩名、負責市場營銷的學位畢業生兩名；另聘兩人主責後勤支援及公眾宣傳等。而現職員工薪酬亦會為按通脹調整。

IT顧問公司Freedy Phone 飛天通營運總經理林佩瑜。（黃舒慧攝）

疫情帶動需求 生意額增一倍

IT顧問公司Freedy Phone 飛天通營運總經理林佩瑜透露，不少受疫情影響的企業，均把握機會籌備未來業務計劃，希望能提升業務，當中包括的士、食肆、泳會、物業管理等，例如餐廳冀設有QR code供顧客下單、的士團隊希望以APP配對熟客及車隊使用，致疫情期間公司每月接到的生意較平日增一倍或以上。

彼樂科創（beNovelty）創辦人兼行政總裁范鎮聲表示，疫情下境外人才流通受阻，美國及新加坡等地的商業合作伙伴，難在疫情期間為他們找新客源、原定每月見面的會議亦被迫暫停；但同時亦因疫情，不少行業（包括銀行、保險、餐飲及教育等）發現舊有電子系統不勝負荷，急需找IT公司協助及升級，令他們生意有所增加。

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疫情影響海外合作 本地需求急增 須聘高學歷專才

黃克強說，留意到本屆企業對求職者的學歷及知識要求較以往高，上屆九成空缺基本學歷要求是學位畢業，但今屆學位要求降至七成，惟相對要求準僱員須有碩士，甚至博士相關學歷。

范鎮聲解釋，新接的項目對技術要求更高，加上大多項目無案例參考，故公司招聘軟件工程人員時，傾向聘用較高學歷者及能力較高者。他又說，為鼓勵員工把握機遇，更積極工作，已增加花紅。

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，市民減少外出，電子商貿需求急增。（資料圖片）

網上博覽宜多發問表誠意

黃克強指，今屆約1,110個空缺中，約三成適合應屆畢業生申請，呼籲年輕人把握網上招聘的便利，多投履歷，增加獲聘機會。而施明耀則建議年輕人與心儀公司溝通時多發問，顯示對工作的熱誠及興趣。

初創企業急須人手擴充，但林佩瑜坦言，聽聞有受影響的大型企業，裁減約三成內部IT人員，故行業並非全然免疫。她稱，部分大企業的內部IT人員，是專責某一部分的「零件」，但初創及小型企業多希望聘請有能力負責整個項目的僱員，呼籲不幸失業的同行把握機會增值。

【香港科學園網上職業博覽2020】



日期：3月25日至3月31日

網頁：https://hkstpcareerexpo.vfairs.com/

註：博覽免費開放予所有本地和海外人才