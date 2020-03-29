【新冠肺炎】林超英︰港人自律成功緩和染疫形勢　惟恐醫療超負荷

本港新型冠狀病毒病肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻。前天文台台長林超英周六（28日）在個人網誌提到，香港累積確診總數在過去一星期升一倍，但幸好全港市民大部分通力合作，主動多留在家，加大社交距離，成功大幅抑制傳播，把個案倍增速度延長至一星期左右，形勢得以緩和，否則按港人從海外疫區歸來以來染病人數增加速度推算，到4月3日可波及一萬人，現下調至1,100人。 但林超英提醒，香港隔離病床只有約1,400張，就算一星期只是倍增一次，兩星期內也會爆棚，勸喻大眾「需要再擠出多點氣力，再創一次奇蹟，爭取把外推累積總數向下壓」。

由「一萬」降至「一千」量級，是幾乎不可能的事，香港人一星期之內做到了，我們要給香港人大力鼓掌。 前天文台台長林超英

前天文台台長林超英指出，幸好全港市民大部分通力合作，成功大幅抑制傳播。（資料圖片）

指確診人數一度3日就倍增

林超英網誌分享數據分析，指截至上周五（20日），由於前期大量港人從海外疫區歸來，染病人數一度以約三天增加一倍的速度上升，外推兩星期（4月3日）可達一萬，醫療系統今天已經差不多超負荷了，有關情況正正在紐約出現了。但幸好一星期以來全港市民通力合作，主動多留在家，加大社交距離，成功大幅抑制病毒的傳播，「把倍增所需時間延長至一星期左右，形勢得以緩和。現最新外推數字4月3日調低到1,100，兩星期後4月10日為2,300。」

問題沒有徹底解決…香港隔離病床只有約1,400張…兩星期內也會爆棚…我們需要再擠出多點氣力，再創一次奇蹟… 前天文台台長林超英

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林超英強調，「問題沒有徹底解決，但最低限度我們爭取多了時間去籌劃應對。」他指，因為香港隔離病床只有約1,400張，就算一星期只是倍增一次，兩星期內也會爆棚，醫療系統是頂不住的，「我們需要再擠出多點氣力，再創一次奇蹟，爭取把外推累積總數向下壓，最終能夠不超過1,500至2,000就最好了。」

他亦呼籲要有寬闊世界觀，留意仍然水深火熱的意大利、西班牙、德國和法國，及屬於爆發初期的美國和英國，正以約3天倍增速度上升，並關注土耳其疫情急劇惡化。

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