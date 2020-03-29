【新冠肺炎】病毒檢測擴至所有外國抵港者　無病徵照派唾液樣本瓶

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，昨日（28日）新增64宗確診個案，至今本港個案累計583宗（包括582宗確診個案和1宗疑似個案）。衞生署表示，陸續擴展「加強化驗室監測計劃」，昨為從日本抵港沒有出現病徵的人士提供免費病毒病檢測，今早（29日）起將進一步擴展至涵蓋所有從外國抵港而沒有病徵人士，會在香港機場提供樣本瓶予有關人士，以便採集深喉唾液樣本進行病毒檢測，同時已在亞洲國際博覽館設立臨時樣本採集中心，促請有關人士完成採樣後即場交回予衞生署當值人員。

每日化驗2,000個樣本

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在昨日的記者會上表示，每日要處理多於2,000個樣本的化驗，一般一至兩日有化驗結果，如三日內無結果，應該屬於陰性，已研究加強化驗能力的方法。

衞生署續於晚上表示，傍晚已為從日本抵港沒有出現病徵的人士，提供免費病毒病檢測服務。自今日（29日）早上起，該計劃將進一步擴展至涵蓋所有在《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）下地方抵港沒有出現病徵人士。

促扺港後即時前往臨時樣本採集中心

署方會在香港國際機場提供樣本瓶予有關人士，以便採集深喉唾液樣本進行病毒檢測。同時，衞生署已在亞洲國際博覽館設立臨時樣本採集中心，加快為海外抵港人士收集樣本以進行2019冠狀病毒檢測，並便利部分於家居檢疫期間難於安排家人或朋友送交樣本的人士。

衞生署促請有關扺港人士從機場即時前往臨時樣本採集中心，並依照指示收集深喉唾液樣本，完成後即場交回予衞生署當值人員，以便盡快將樣本送往衞生防護中心的公共衞生化驗服務處進行相關病毒檢測。

有關扺港人士如選擇在家居檢疫期間自行於居所收集深喉唾液樣本，然後透過家人或朋友將樣本於收集當日早上交回其中一個收集診所。收集點為衞生署轄下13間指定胸肺科及皮膚科診所，均於星期一至日上午9時至上午11時收集樣本，有關人士亦可於星期一至五上午8時30分至上午9時30分（公眾假期除外）到部分醫院管理局轄下的普通科門診診所提交樣本。

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