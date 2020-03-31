【新冠肺炎】口罩眼罩識戴亦要識除　黃任匡：好多人仲係做錯

對抗新型冠狀病毒肺炎，可謂是持久戰，不過很多人都因為呼吸不暢，對外出長期戴口罩感到麻煩，防護意識出現「疲勞」。屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡直言，「戴口罩大家都識，但點樣除口罩就好多人仲係做錯」，呼籲大眾學懂正確手勢，切勿鬆懈。

黃任匡提醒，口罩上可能留有不少細菌，脫口罩期間少不免會觸碰眼或鼻，所以事前事後都一定要潔手（楊榮飛攝）

切勿單手脫口罩

外科口罩每日為使用者擋下大小飛沫細菌，戴着固然安全，但如果脫口罩時一不小心，隨時功虧一簣。黃任匡指，口罩上可能留有不少細菌，脫口罩期間少不免會觸碰眼或鼻，所以事前事後都一定要潔手，而且要雙手一起抓着耳邊的橡筋或繩結，慢慢脫下，決不能單手只鬆開一邊，因為口罩有機會彈開，令細菌轉移到頭髮、手上、面上或衣物。

脫下口罩後，黃任匡亦提醒應該立即直接扔入有蓋垃圾桶，不要用手碰口罩試圖摺起或包裹口罩，然後立即洗手，「因為摸完口罩雙手都污糟了，做其他事前都一定要潔手，用酒精搓手液搓夠20秒，或已經回到家的話，直接去洗手間用肥皂洗手就最好」。

脫下口罩後，黃任匡亦提醒應該立即直接扔入有蓋垃圾桶，不要用手碰口罩試圖摺起或包裹口罩。（楊榮飛攝）

除口罩外，不少人都會戴眼罩外出，黃任匡教路，不應用手抓着眼罩框就脫下，正確方法都是要避免眼罩彈起，首先在潔手後，將手指從耳邊「攝」進橡筋中，再提起橡筋，慢慢將眼罩拿開去清潔，如果眼罩非即棄，就應消毒過後才重用。同樣地，除下眼罩後都要再次洗手。

黃任匡指，即使要搭飛機或去人多聚集的地方，都不會建議人穿雨衣或戴手套去，單是眼罩加外科口罩已經很足夠，「但最好當然是不要外遊，及不要到人多聚集的地方」。