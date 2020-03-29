本港近日錄得新增新冠肺炎確診數字明顯較上月上升，特首林鄭月娥昨日（27日）將推出多個防疫措施，包括禁止多於四人聚集、餐廳餐枱距離不少於1.5米等，部分娛樂場所亦會暫時關閉。 「I stay at work for you. Please stay at home for us!」 為免增加社區感染風險，不少醫護早前手持以上字句拍照拍片，呼籲港人盡量留守家居。屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡坦言，擔心港人已對抗疫感疲勞、放下戒心。他特別提醒，香港疫情和意大利的差距並非很遠，所指的不是確診數字，而是醫療系統隨時不勝負荷。

屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡強調，香港和意大利相差不遠，醫療系統隨時爆煲。（楊榮飛攝）

「戴口罩、勤潔手及保持安全社交距離」，香港人絕不陌生，但你們有保持安全社交距離嗎？

黃任匡表示很擔心，「大家好像放鬆了，街上很多人，大家繼續聚餐、燒烤，到蘭桂坊遊玩，這很危險！」特首林鄭月娥昨日再］宣布新一輪政策，希望控制疫情。黃任匡強調港人必須自律：「即使食肆有開，你可以買外賣；即使你要坐進去食飯，你都可以坐戶外，你都可以拒絕與人搭枱。」

特首林鄭月娥昨日（27日）提出多項防疫措施。（資料圖片／梁鵬威攝）

若出現社區爆發 或要「揀病人醫」

近日出現大量輸入個案，大多為留學生，黃任匡稱這群人相對年輕及健康，但若他們把病帶到社區，出現社區大爆發，屆時入院的便是長期病患者、長者。黃任匡直言，屆時死亡率會增加，因為那批病人亦較易出現併發症，有機會令醫療系統崩潰。萬一醫療系統未能負荷，或要從病人間選擇，部份病人或未能入住隔離病房，難以得到適切治療。

此外，黃任匡亦提到隔離營出現病徵的病人，經常要在急症室病床等候多個小時，才被送上隔離病房。「佢住隔離營都已經係高危，住嘅期間發燒入院係十分危險，你將病人放急症室，或者救護車好耐先送院，對醫護或者其他病人都造成好大危險。」

屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡在網上呼籲市民留在家中防疫。（網上圖片）

「煮到埋嚟都要食」，黃任匡家有懷孕39周的太太，對於或需要再入Dirty team工作，他坦言「都無辦法。」疫情下的抉擇，對於黃任匡一家而言十分困難，初為人父，固然想陪太太及將出生的嬰兒，他思考片刻，眼神堅定地強調，「最重要係康復香港，香港康復咗家人先安全。」