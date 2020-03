本港近日錄得新增新冠肺炎確診數字明顯較上月上升,特首林鄭月娥昨日(27日)將推出多個防疫措施,包括禁止多於四人聚集、餐廳餐枱距離不少於1.5米等,部分娛樂場所亦會暫時關閉。

「I stay at work for you. Please stay at home for us!」 為免增加社區感染風險,不少醫護早前手持以上字句拍照拍片,呼籲港人盡量留守家居。屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡坦言,擔心港人已對抗疫感疲勞、放下戒心。他特別提醒,香港疫情和意大利的差距並非很遠,所指的不是確診數字,而是醫療系統隨時不勝負荷。