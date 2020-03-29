【新冠肺炎】酒吧群組再增7人染病　另現6宗無頭公案部分曾到酒吧

社會新聞
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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日（29日）新增59宗確診個案，本港累計個案數目達642宗，當中包括一宗懷疑個案。

今日新增的個案中，有7人與早前的酒吧群組相關，包括3名酒吧員工、1名樂隊表演者及3名酒吧顧客。另外，今日有6宗新確診個案未能找到感染源頭，但流行病學調查顯示有聚集性，有人曾流連於早前未有人中招的酒吧中。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上指，由昨日至今日中午，再新增59宗確診個案，當中有30男及29女，年齡介乎11至77歲，其中40人有外遊紀錄，大部份都去過英國、歐美等地方，當中18人是留學海外學生。

在今日新增的個案中，有7宗與早前灣仔及中環的酒吧及樂手群組相關的個案。當中第627宗為中環酒吧Insomnia的員工，而第635、638宗則為灣仔酒吧Dusk till Dawn的員工。另外第614、615及625宗個案則為尖沙咀酒吧All Night Long的顧客。第630宗個案則為酒吧樂隊的表演者，該個案與早前確診的樂手即第432宗個案同住，歸納與緊密接觸者。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指今日有6宗無頭公案顯示出聚集性。（余俊亮攝）

6宗「無頭公案」　有人曾聚會、酒吧飲酒

張竹君指，今日有6宗個案屬於「無頭公案」，其中部分顯示出聚集性，包括去酒吧及聚會，但未能確定是聚集時感染。如第618宗與第560宗曾一起聚會，其他人則在酒吧流連，據了解是早前未曾提及的酒吧，位於尖沙咀、西營盤等地。

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