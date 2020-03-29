【新冠肺炎】限聚令生效首日　食衞局未發罰款通知　警初期只勸喻

本港新型冠狀病毒病肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，政府早前訂立《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），禁止多於4人在公眾地方聚集，並於今日（29日）凌晨零時生效，為期14天。 食物及衞生局回覆查詢時表示，暫時未有就第599G章發出罰款通知書。警方亦回應指，在規例的實施初期，會以口頭解釋、勸喻或警告方式，提醒市民配合規例的要求。

禁止多於4人在公眾地方群組聚集的新規例今日起生效，食衞局稱暫未發出罰款通知書。（高仲明攝）

未發出罰款通知書

食物及衞生局表示，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）賦予授權人員巡查及驅散群組聚集的權力，政府會適當安排執法和巡查行動。不過，局方暫時未有就第599G章發出罰款通知書。

局方續指，他們希望的是藉著立法工作向大眾發出強烈信息，呼籲市民在未來兩星期自律守法，減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離。

警方：實施初期會以勸籲提示

警方回覆查詢時亦指，在規例的實施初期，會以口頭解釋、勸籲或警告方式，提醒市民配合規例的要求，又指要達到防止疫情擴散，公共認知配合比執法更為有效，呼籲市民遵守新規例，在面對警方的執法行動時要立即配合，並提醒身邊各人合作。

根據《規例》，由周六（28日）下午6時起，食肆餐桌間要有1.5米距離。（張浩維攝）

食環署作出280次勸籲提示

此外，政府早前又規定，由周六（28日）下午6時起，食肆餐桌間要有1.5米距離、不得多於4人同桌，以及要求遊戲機中心、浴室等處所停止營業。

食物環境衞生署說，截至今晚，署方共巡查3,200多間餐飲業務處所，作出共約280次提示（屬勸籲性質），主要與未有為進入餐飲業務處所的顧客量度體溫，以及餐桌之間距離未符規定有關。