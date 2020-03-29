【新冠肺炎】西九龍PTU男警初步確診　同隊約40人停接觸市民工作

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，本港確診個案已突破600宗。消息指，一報何姓31歲男警員今早初步確診，肺部有纖維化，發燒達38度。 消息透露，該男警員駐守西九龍總部機動部隊，曾去過太子警察遊樂會及石硤尾行動基地，他今早放工後因為發燒、咳嗽、喉嚨痛等，前往明愛醫院求診才知染病。 警方其後發聲明，指該名男警員過去14日曾參與反罪惡巡邏，並沒有外遊記錄。與該名警員駐守同一小隊的所有警務人員將會停止與市民接觸的工作，並安排徹底清潔及消毒相關警署設施及警車及靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

據悉，該名男警加入警隊5年，駐守西九龍總部機動部隊（PTU），昨日（27日）返夜班，今早下班後因為出現多個病徵，包括喉嚨痛、發燒及頭痛等，隨後前往明愛醫院求醫，現時已初步確診。

曾去警察遊樂會

消息指，該名男子昨晚曾在太子警察遊樂會用餐，並曾在石硤尾行動基地當值。西九PTU部隊合計40人現時需要止接觸市民工作，等待衛生防護中心的進一步安排，包括是否界定為密切接觸者。太子警察遊樂會及石硤尾警署都需要關閉消毒徹底清潔。

有消息指，該名男警報稱平時沒有到酒吧消遣，亦強調沒有與日前確診的女警接觸，故暫時未知其染病源頭。

警方：警員過去14日參與反罪惡巡邏

警方於晚上公布關於該名男警的詳細資料，指該名男警31歲，隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏，並沒有外遊記錄。

警方指，處於公共衛生考慮，警方即時採取一系列措施，包括與該名警員駐守同一小隊的所有警務人員將會停止與市民接觸的工作，等待衛生署進一步的評估與建議；所有在西九龍機動部隊行動基地工作的警務人員均需配戴口罩，而進出警署人士均要量度體溫，確保衞生安全；安排排徹底清潔及消毒相關警署設施及警車及靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。

主動提供工作紀錄及執勤表

警方指，會提醒同事注意個人衛生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。警方表示會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。