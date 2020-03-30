【新冠肺炎】患者急速增加　政府顧問團專家：起好多醫院都唔掂

本港確診新型肺炎宗數至今日（29日）中午累計達642宗（包括641宗確診及1宗疑似），公立醫院負壓病房使用率高達74%，醫管局將於下周啟用「二線隔離房」，料多400張改裝而成的負壓床可使用。 政府抗疫督導委員會專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，醫管局目前配合政府圍堵策略，需要將無病徵的人隔離至體內完全驗不出病毒，但目前有八成病人均屬病情輕微，若再根據世界衛生組織的準則，將這批病人放在一線隔離房，「你起好多間醫院都搞唔掂」。他透露正商討將發病已逾10日、臨床上病情穩定的病人，可轉往經改裝的二線隔離房，若連二線房都爆滿，而病人家中有獨立房間的話，或考慮返家隔離。

許樹昌透露，正研究按病人的臨床表徵，判斷是否適合將穩定病人轉往二線隔離病房。（資料圖片／盧翊銘攝）

醫管局總行政經理何婉霞周日(29日)在記者會上提到，將探討改裝更多病房為二線隔離病房，日後或分流病情穩定的病人至這些病房，以騰空一線病房予新確診的患者。

許：八成病人病徵輕徵 病毒量較低

中大呼吸系統科講座教授許樹昌受訪時稱，目前醫管局配合政府的「圍堵」策略，即使病人無甚病徵，若其病毒檢測仍驗出帶病毒，都需要隔離治療，現時有約八成病人病徵輕微，大部份患者的病毒量均較低。

不過現時康復準則根據世衞及國際標準，病人症狀好轉之餘，需要在連續兩次相隔24小時取樣的病毒檢測中均呈陰性，才算是康復。許指出，定義並非病毒量高低，而是體內是否仍有病毒，他坦言若按此定義，「你起好多間醫院都搞唔掂」。

倘病人穩定、家中有獨立房 可考慮送回家

許樹昌透露，瑪嘉烈醫院有幾個住院逾三星期的確診患者，為其進行病毒培養時均種不出病毒，即體內的病毒只是病毒的死基因，非活病毒，但他承認數據不多，專家正商討日後或按病人的臨床病徵，決定是否將穩定病人轉往二線病房。若二線房亦爆滿的話，而病人家中有獨立房間，可考慮回家隔離，但他強調不能在確診初期讓病人家居隔離，因或會引發在社區的大爆發。

他續指，相關的臨床準則包括，確診病人發病後需監察起碼10至12日，若病人病徵已好轉、完全退燒、不用聞氧氣、肺片無異樣的話，可考慮轉往二線隔離病房，若臨床上不能確定病人是否持續有症狀，才安排做培養病毒的檢測，以確定體內有無活病毒，但培養需時且成本高，不會每個病人都做。

料輸入個案高峰將維持多一至兩周 港難覓場地改裝臨時病房

英國及西班牙將一些國際會議中心改裝為臨時病房，許樹昌認為本港無類似場地，亦認為香港暫時仍應付到，確診宗數亦較其他地方低。近日的輸入個案急增，許樹昌指海外人士已陸續回港，料高峰將短暫維持多一至兩星期。

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