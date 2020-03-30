【專訪】黃傑龍豪言「房屋實驗室」無失敗品　社會應放眼長者住屋

房協行政總裁黃傑龍於周二（31日）起退下火線，由現任副行政總裁陳欽勉接任，離開度過26個寒暑的機構。 房協作為「房屋實驗室」，回顧過去種種，黃傑龍坦言每個新項目都是「摸著石頭過河」，但失敗的「實驗品」甚少，面對香港未來人口老化，香港更要多做長者屋，「如果依家唔做，將來真係人口老化後，將會好難追。」

房協行政總裁黃傑龍在房協工作26年，認為「房屋實驗室」並無失敗品。（羅君豪攝）

黃傑龍打過三份工，房協正是第三份工，亦是職業生涯的最後一份，一晃眼已在這裡工作26年。

他畢業後第一份工是行政主任，形容自己是政府的「生產線」中的其中一個分子，雖然工作安定，但卻不能目睹成品，「啲物料送到埋黎，你就擰粒螺絲，跟住就送到隔離，繼續做其他工作。」後來加入私人地產發展公司，工作性質恰恰相反，「無人理你中間上螺絲有幾快，個個只睇產品最後成果、買材料係貴定平。」

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「嚟到房協，就要乜都要理。」大相徑庭的工作環境，卻成就了他在房協的工作經驗。他形容，房協既非私人機構，亦非政府部門，需要同時兼顧財務及品質，更要著重社會責任，極具挑戰。

黃傑龍說，在這26年光陰中，房協的每個項目都是挑戰。（羅君豪攝）

自豪失敗項目較少

有「房屋實驗室」之稱的房協，試過做夾屋、長者房屋等計劃，都是當時的嶄新項目，回顧26年的歲月，到底有沒有失敗的「實驗品」？他自信的說：「唔係自誇，但失敗似乎比較少。」

不過，每一個項目由零做起，他坦言並非一帆風順。黃傑龍憶述，起初發展「市區改善計劃」等，收樓時「有住戶攬著石油氣罐不走」；「夾屋」收樓時更正值樓市下滑，使房協步步為營，直言：「每個項目都係挑戰」。

作為實驗室，將啲嘢撈黎撈去，可能隨時爆炸，所以你要好小心 黃傑龍

被稱為「富貴長者屋」的房協北角丹拿山長者屋項目「雋悅」，起初反應冷淡，至今已有1,500名長者排隊輪候入住。（資料圖片）

「摸著石頭過河」

房協早前推出未補價資助房屋出租計劃，但因反應冷淡，現正新推出優化計劃。至於「富貴長者屋」雋悅，起初反應欠佳，後來下調租金後，至今大受歡迎，「有千幾人排緊隊。」

黃說，坊間常有人取笑他們，說項目總是有「優化版」。但他表示，在房協的生涯中，其中一個領略就是「摸著石頭過河」、「邊做邊改」，「如果你要做到天下無敵，滴水不漏，你就需要長時間慢慢諗、試晒每一種情況。」

你唔冒險，就永遠就做唔到新產品。 黃傑龍

當年「摸著石頭過河」的長者屋，在黃傑龍的眼中，更是未來最值得做的項目。他說，香港未來人口老化，若現時不做，未來將會「很難追」。

「夾屋」收樓時正值樓市下滑，令黃傑龍最為難忘。（資料圖片）

仍任公職 退而不休

退休在即，但黃說不能「完全退下去」，未來仍會在三個委員會擔任公職，以另一身份繼續為香港市民服務。談過了不少「退休大計」後，他說最想做高爾夫球教練，「不過可能太老，又要考牌，唔太容易。」他笑著說。

退休仍然身兼數項公職，一聽到未來會否加入「熱廚房」的問題，黃傑龍馬上大笑起來：「你哋太睇得起我喇。」