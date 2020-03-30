【專訪】化解社會撕裂　黃傑龍冀互相讓步：無人可以贏晒

在房協工作了26年，行政總裁黃傑龍周二（31日）退休，展開人生的新一頁。面對社會近年嚴重撕裂，他寄語香港人要以開放、互相尊重的態度，就可以化解分歧，「有時候一人讓一步，無一個人可以贏晒㗎嘛。」他希望大家以折衷及妥協的方法解決紛爭，否則香港再難以向前走。

在房協工作了26年，行政總裁黃傑龍將於周二（31日）退休。（羅君豪攝）

離開了工作26年的環境，黃傑龍指最不捨得是房協這個機構的人情味，與多位同事闖過多個難關。他亦表明「退而不休」，「做咗30幾年嘢，終於可以休息一下，但唔會完全退晒，就好一架車咁，一直行緊時速一百公里，突然間急剎車係出問題嘅。」

近年社會撕裂嚴重，陣營對疊之勢難以化解，黃傑龍認為雙方都需要讓步，「大家就好似一家人咁，你同太太都會嗌交啦！但係有時候一人讓一步，無人可以贏晒咖㗎嘛。」他說，爭拗雙方都要以互相尊重、開放的態度，想一個折衷方法：「有時候唔會只得一個決方法，可以諗下折衷、妥協法，一齊去解決紛爭，如果唔係，香港有太多唔見意見（糾纏），好難再向前走。」

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黃傑龍認為，梁振英及林鄭月娥令他感受最深。（羅君豪攝）

由09年出任行政總裁至今，經歷過不同的特首，他認為梁振英及林鄭月娥令他感受最深。他指，前特首梁振英在房策上有很多新想法，可以解決香港房屋問題；現任特首林鄭月娥則熟悉公務員架構，「佢諗出嚟嘅策略好容易喺部門推行，因為較容易得到公務員認同。」「每一位特首都有佢嘅特性，好高興可以拍住兩位好好嘅特首。」

不過，他亦表明不會加入「熱廚房」，無意出任問責局長等公職，「大家太睇得起我喇。」