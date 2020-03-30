【新冠肺炎】中大為機場抵港兒童驗糞便　免「隱形個案」流入社區

政府早前透露會進一步擴大針對機場入境者的檢測，所有抵港人士即使沒有病徵，亦須接受深喉唾液檢測，但未有公布實施時間表。 香港中文大學醫學院表示，昨日（29日）起為經機場入境、沒病徵的抵港人士，提供免費糞便化驗服務，協助找出有機會已感染新型冠狀病毒的「隱形個案」。由於嬰孩及兒童較難採集深喉唾液樣本，容易令測試結果呈假陰性，故糞便檢測首階段將以兒童及嬰孩為目標。

中大微生物學系系主任陳基湘指出，兒童採集深喉唾液樣本較困難，假如採集樣本方法不正確，深喉唾液測試呈假陰性的機會超過40%。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

中大醫學院早前公布的研究結果顯示，所有新型冠狀病毒患者不論其病情輕重，糞便樣本均帶有該病毒，超過20%患者即使呼吸道樣本不再發現病毒，其糞便樣本仍有病毒存在。因此，中大醫學院聯同衞生署合作推行免費糞便檢測服務，由3月29日起，衞生署會在機場向抵港人士派發糞便檢測工具，內有清晰的使用及收集指引，中大醫學院轄下的化驗室負責進行病毒檢測及化驗程序，並於收集糞便樣本翌日向衞生署提交結果。

陳基湘：兒童採集深喉唾液樣本較難

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授指出，兒童採集深喉唾液樣本較困難，假如採集樣本方法不正確，深喉唾液測試呈假陰性的機會超過40%，有機會令已感染兒童及嬰孩成為社區內的「隱形個案」；兒童及嬰孩的糞便樣本採集相對較容易，檢測效果較準確，故認為糞便檢測是為兒童及嬰孩檢測新型冠狀病毒較理想的工具。

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