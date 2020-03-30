【新冠肺炎】張竹君連續52日出席記者會：我唔係工作時間最長嗰個

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署及醫院管理局自1月底起幾乎每日舉行記者會，交代本港個案最新情況。而每日在記者會中，均有衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君「坐陣」，詳細道出確診個案的資料，已成大家熟悉的面孔。 翻查政府新聞網，張竹君由1月7日起就疫情會見記者；記者會則由2月8日起至今從未間斷，而張亦沒有缺席過，即已連續52日在記者會上現身。她今日在記者會中被問及工作時間的問題，並回應指衞生署不少人員工作時間比她更長，「我唔係工作時間最長，可能仲係好啲嗰個」，衞生署署長陳漢儀醫生及上司衞生防護中心總監黃加慶醫生則要不斷開會，她則主要留守辦公室準備記者會。

1月底張竹君出席記者會時未有戴上口罩，相信市民較少見到其「真面目」。（資料圖片／李澤彤攝）

1月中親赴武漢考察 1月底起出席者會

今年1月7日食物及衞生局局長陳肇始教就預防新型傳染病的應變及防控措施會見記者，當日張竹君亦有陪同。她亦是武漢考察團成員之一，於1月中和食物及衞生局副局長徐德義等，到武漢市金銀潭醫院與多名國內專家進行面對面交流。

自1月底起張竹君出席記者會交代本港個案最新情況，當時記者會並非每日舉行，至2月8日始是無間斷每日進行。因此估計她至少連續52日工作，出席記者會。若由1月起計，估計她就疫情工作及見記者近70日。

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張竹君無間斷地出現亦引起網民留意，今日記者會中有記者詢問她身體狀況，以及「幾耐無放過假」，當局其他人員是否可協助其工作等。她笑言感謝記者關心，並指整個衞生署不少同事工作時間比她更長，其他同事亦有不同工作，如港口衞生等，而署長及總監亦要不斷開會，她則較多時間準備記者會資料留守辦公室，形容自己「可能仲係好啲嗰個」。