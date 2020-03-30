新冠肺炎│消委會加把口叫「咪搶米」　警告天氣潮濕孳生蛀米大蟲

新型冠狀病毒肺炎於全球蔓延，日前越南一度宣布暫停食米出口，雖暫緩決定，但本港市民瘋搶食米的情況又再重現。消費者委員會今日（30日）表示，現時本港食米存量約一個月，呼籲市民毋須擔心。 消委會又指，近日「回南天」天氣潮濕，提醒若食米儲存太久會變質，如游離脂肪酸氧化、發霉以及滋生蟲害例如穀牛等。建議市民勿儲存過量，並應放在較乾燥和陽光不直射的地方。

▼日前市民搶購食米情況▼

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引述米商：本港食米存量約一個月

消委會表示，已聯絡香港食品委員會，得知該會曾聯繫相關米業代表，獲確定本港的食米供應穩定，籲市民無需恐慌搶購。米業代表指，根據香港法例，食米是一種儲備商品，受政府監管，本港一向貯存足夠的儲備米糧，可供全港市民15天食用。另各進口米商一般亦會貯存超過兩星期存貨作售賣之用，故本港現時食米存量約一個月。

消委會又指，對於近日有關泰國暫停出口大米的謠言全無根據，泰國方面亦已作出官方澄清。至於近日出現零售店舖貨架上的食米被搶購一空，相信是因為有市民擔心近月新型冠狀病毒疫情，及受各種傳聞影響所致。

存放太耐有三大害 非真空包裝需3個月內吃完

消委會提醒市民，米粒在存放過程中，由於酵素或光化學反應，碳水化合物或脂質會逐漸分解，產生例如有機酸或脂肪酸等物質，如果儲存太久會變質，如游離脂肪酸氧化、發霉以及滋生蟲害例如穀牛等。

溫度在18度以上及潮濕的環境，最容易招來米蟲，消委會建議將食米放在較乾燥和陽光不直射的地方。市民亦須留意食米的「賞味期限」，避免存放過久。如家庭成員的飯量不大，可購買小包裝食米；並宜買真空包裝食米，因在未開封狀態下可保存5至8個月。如果是非真空包裝的食米，最好在3個月內吃完。開封後，食米最好放有蓋器皿之中，避免外來的蟲或水份進入。

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