限聚令周日首日生效　警處理188宗違規報告　發出24次口頭勸喻

新型冠狀病毒COVID-19肺炎疫情持續，在禁止群組聚集及防控疾病兩新例實施下，截至3月30日凌晨，港府多個部門巡查了逾五千個地點，當中包括食肆、酒吧、戲院、溜冰場、遊戲機中心、公眾娛樂場所等，合共發出約451次口頭勸喻或提示，當中不少是未有為顧客量度體溫、餐桌之間距離不足。 在公眾地方禁多於四人聚集的規定方面，警方共處理188宗違規報告，共發出24次口頭勸喻。政府再次呼籲市民減少外出、避免聚餐及聚會，以切斷病毒傳播鏈。

警方與食環署人員曾進行聯合行動，巡查尖沙嘴梳士巴利道一帶食肆。（資料圖片／王譯揚攝）

政府巡逾五千食肆攤檔、戲院等處所

截至3月30日凌晨零時，食環署共視察3,200多間餐飲業務處所，當中包括持卡拉OK場所許可證的處所，合共作出約280次勸喻性質及即時更正提示，主要涉及未有為顧客量體溫、餐桌間距離未符規定等。

而熟食及小食的小販攤檔和街市攤檔方面，食環分別巡察了100多次及1,500多次，共作約110次勸喻性質提示。另外，衞生署控煙酒辦公室巡查了22間持酒牌酒吧，其間向六間未能完全符合有關規定，被作口頭勸喻。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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政府公布，警方共處理278宗違反相關指示的相關報告，發出55次口頭勸喻。

另外，食環署、民政事務總署、康樂及文化事務署及地政總署分別派員視察接近600個地點，當中包括戲院、公眾娛樂場所、浴室、持牌桌球場所、公眾保齡球場、溜冰場、遊戲機中心及工廈單位等，並有發現違規。

公眾地方禁多於四人聚集 警方一日發24次口頭勸喻

據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，昨日（29日）起，市民在公眾地方聚集的人數不能多於四人，為期14日。截至30日凌晨零時，警方共處理188宗違反相關指示的相關報告，發出24次口頭勸喻。

政府再次強烈呼籲市民為己為人，減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離，以切斷病毒傳播鏈。