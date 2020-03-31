【新冠肺炎】劏房住戶確診兩日才送院　半夜由獨立病房轉5人房　

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港累計確診個案超過600宗。因應確診人數急增，公立醫院負壓隔離病房緊張，有劏房住戶確診兩日才獲安排入院診治。 劏房戶黃先生今日（31日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問，指於昨日下午接衛生署通知安排入住屯門醫院，初時獲安排入住獨立病房，其後被轉往一間五人病房。至於與其同住的母親已入住駿洋邨接受檢疫，而狗隻亦送往漁護署。

黃先生（戴帽者）28日證實確診，直至30日中午12時許始獲派員接載送院。（鄧詠中攝）

居於深水埗劏房、任職酒吧的21歲男患者黃先生，今日接受商台電話訪問，指自己於昨日下午獲衛生署通知安排入院，初時入住獨立隔離病房，其後於半夜轉往一間五人病房。他指於病床間均有簾相隔，同房的患者均有戴上口罩，每隔四小時有護士為他們量體溫及血壓。

他稱自己暫時未有任何病徵，未有發燒，根據醫生說法暫時未有需要用藥。至於與其同住的母親則先將狗隻送往漁護署，其後亦在徬晚往駿洋邨接受檢疫。

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他指於昨日下午獲通知安排入住屯門醫院，但據他了解衞生署於周日曾紀錄他已入住廣華醫院，又指自己於確診後難以聯絡衞生署人員，形容署方安排奇怪，「起碼當中要有人問到。」至於醫管局有意讓康復中的患者回家隔離，黃先生不認同有關安排，擔心於康復中仍有可能感染其他人，又怕過程中難以覓得協助，「有咩事應該搵邊個幫手呢？」

他又憶述在等候入院期間，其母親曾被鄰居責怪，又指自己雖無與鄰居有緊密接觸，亦無離開房間去街，但仍希望盡快安排隔離。他又指工作的酒吧已關閉，同事亦入住檢疫中心。