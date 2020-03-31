【新冠肺炎】滯摩洛哥港人見曙光　持BNO可報名隨英國包機往倫敦

新冠肺炎蔓延全球，目前有30多名港人滯留在北非摩洛哥，正不斷尋求方法返港。公民黨立法會議員譚文豪透露，該批港人已接獲英國駐摩洛哥大使館的手機訊息，稱正安排航機接當地英國國民返倫敦，持BNO港人可報名搭「順風機」。譚表示，以他所知，該30多名港人中，有6、7人持有BNO，另有人擁BNO但無隨身，他建議他們照樣報名，並叫家人將影印本傳予英大使館為證，「BNO無帶在身上，不代表本BNO失效，或者也有機會上機」。

英國駐摩洛哥大使館以手機訊息通知滯留摩洛哥港人，大使館正與摩洛哥當局商討，申請准許派航機到當地接回英國國民；如果港人也想乘搭該航機，可回覆確認，當確定日子後，便會通知他們。（譚文豪提供）

至於沒有BNO的滯摩洛哥港人，譚文豪表示，據他所知，韓國已安排航機於4月1日由摩洛哥飛返首爾，港府除了自行安排包機，也可與韓國方面溝通，請求讓港人乘有關航機往首爾，「再由首爾返香港，就容易得多」。

港府稱正考慮派包機往摩洛哥，譚文豪指，港府方面回覆他因需經中國領事館與摩國溝通，現時難以掌握實際進度。