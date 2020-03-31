【新冠肺炎】醫管局啟用二線隔離病房　與一線負壓病房有三大差別

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港確診個案不斷急升，醫院的負壓病房出現爆滿。醫院管理局本周陸續啟用400張病床，以作「第二線隔離病房」。然而，「第一線隔離病房」與「二線隔離病房」有何分別？《香港01》整理現時資料，從病房規格、設施及病房容納標準及人數三方面以解釋箇中異同。

「第二線隔離病房」設計並非獨立式，設有較多病床，供病情較穩定的病人入住。圖為東區醫院的二線隔離病房。（高仲明攝）

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1. 病房規格方面

「第一線隔離病房」以及「第二線隔離病房」均屬負氣壓病房，即會抽入醫院走廊的空氣進入病房，而病房內含病毒的空氣，會透過高效能空氣微粒子過濾器（HEPA）將室內空氣潔淨，從而將過濾後的乾淨空氣排出室外。

負壓病房每小時的換氣次數為12次，即平均每5分鐘換氣一次，相較普通病房每小時僅換氣為4至6次為高。當換氣量愈高，空氣稀釋度便會愈高，能夠更快帶走不潔物。

然而，「第一線隔離病房」最初興建目的已是用作隔離病人，屬永久性；惟「第二線隔離病房」一般是由普通病房改裝而成。

「第二線隔離病房」由普通病房改裝而成，每個病格均設有兩部抽氣扇，以過濾病房內含病毒的空氣。（高仲明攝）

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2. 病房設施方面

「第二線隔離病房」的設計並非獨立式，設有較多病床，以聯合醫院為例，二線隔離病房有6個病格，能提供26張病床。同時，因二線隔離病房由普通病房改裝，故並非完全符合標準，即不是每個病格都設有兩扇門，故醫護人員須在病房內的每個角落，穿上全套保護裝備，包括N95口罩、全面罩、手套及保護衣等，以免受到感染；惟「第一線隔離病房」全部均設有兩扇門，且屬於獨立式設計。

二線病房內以簾劃出醫護更換保護衣物的地方。（高仲明攝）

3. 病房容納病人的標準方面

「第一線隔離病房」專為新確診、病情量較高的病人入住，同時大部份一線病房僅住一名病人；

合資格入住「第二線隔離病房」的病人則有5個標準，分別為48小時沒有發燒、不需使用呼吸機輔助、血液測試有新進展、逾10日沒有出現病徵以及沒有出現上呼吸道感染及出現腹瀉，且此類型的病房能夠容納較多人數。