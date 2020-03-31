【新冠肺炎】隔離病房爆滿　讓患者回家還是興建方艙？

新冠肺炎（COVID-19）確診人數急升，醫院隔離病床不堪重荷。上周六（28日）確診的一名劏房住客直到今周一（30日）中午才獲安排入住屯門醫院，亦有歸港留學生從確診到入院，等候超過24小時。這不僅增加了社區防疫的風險，亦不利於確診病人的治療。如何安排這些尚未入院的確診者、如何分配隔離病床等，是當局目前的重大挑戰。

1月8日，疫情爆發初期，政務司司長張建宗提出有需要時可於72小時内將隔離病床增至1,400張，惟3月3日醫管局策略發展總監李夏茵稱，因醫院重建計劃，僅能增至1,272張床。而截至今周一，醫院管理局總行政經理劉家獻則表示已啟用1,012張負壓床，佔用率達65%，當中有820張床在內科病房，主要接收確診或懷疑確診成人；另有66張在深切治療部，126張床在兒科病房。由於害怕交叉感染等因素，新型肺炎的疑似個案和確診個案大多數為單人獨佔一房，以至隔離病房飽和率高於病床，部分病人需要等候入院。再加上新型肺炎確診者入住週期較長，通常為17至20天，以及隔離病床需徹底清洗和消毒，導致隔離病床流轉率低，令更多病人需要滯留社區。

醫管局稱隔離病床將近爆滿，正改裝普通病房成為二線隔離病房，望加大病房容量應對疫情。（資料圖片／張浩維攝）.

根據衛生防護中心資料，周日（29日）51名確診者未獲送院，周一時亦有41名確診者等候入院，當中29人為新確診。對此，醫管局已決定本周內陸續動用一月前開始改裝的400張病床作「第二線隔離病房」。啟用「第二線隔離病房」的本意在於對患者和疑似病例進行分流，以更有效率地利用隔離病床。

一線與二線隔離病房

「第二線隔離病房」即由普通病房改裝成空氣只進不出的負壓隔離病房。其負壓規格、醫護人員的裝備，諸如N95呼吸器、全面罩、手套及保護衣等與一線病房，即原本的負壓病房無異。只是第二線隔離病房或會一房集中兩、三名病人，而目前的一線隔離病房一房多只住一人。

在人多床位少的情況下，目前將所有疑似、輕症確診、重症確診等均分配在一線隔離病房的作法顯然欠缺效率。因此第二線隔離病房將承擔分流部分輕症患者、病情趨穩定及正在康復的成年病人，以減少確診病人滯留社區帶來的影響。然而可預見的是，疫情拐點未到，以近日香港爆發的趨勢，新增的約400張病床很快將會耗盡。而由於隔離病房的特殊性，想要擴建改裝也非一時之事。

傳染病及緊急應變中央委員會3月30日開會討論轉移至第二線隔離病房的準則，包括沒有發燒超過48小時、距離出現病徵超過10日、沒有呼吸道感染病徵及腹瀉、不需要使用氧氣、血液測試有進展。

隔離病房幾近爆滿。（資料圖片）

留院和回家之間

因此，醫管局亟需新的應對措施，處理日益增長的確診患者。部份專家認為患者可以回家隔離。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，如醫管局增設的二線隔離病床亦爆滿，須考慮放寬出院準則，如不需連續兩次測試呈陰性都可出院，以及讓病毒測試仍陽性、病情輕微及穩定的患者回家隔離等。港大微生物學系講座教授袁國勇也持相似觀點，擔心香港隨時出現2,000宗本地個案，屆時建議有輕微病徵的患者，待病毒載量降低之後可以回家隔離，減輕醫療負荷。

但醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則不認同患者回家隔離。他認為將陽性患者放回社區，對患者家人及社區帶來爆發風險，「將過去隔離患者的努力掉落鹹水海」。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦認為，患者即使病情穩定，仍然帶有病毒，走入社區會好危險。

在留院和回家之間，不是沒有第三條路。公民黨立法會議員郭家麒及梁子超均提出可效仿其他地區興建「方艙醫院」的建議，讓康復中的患者在該處隔離，直至兩次病毒測試陰性才回家，藉此平衡隔離病房不足與患者滯留社區的風險。「方艙醫院」最早出現在武漢，在疫情最嚴重的時候，當地利用用有建築，興建了多間方艙醫院，集中隔離輕症患者以及康復中的患者。由於方艙醫院興建快速、便利，意大利、西班牙、英國、俄羅斯、伊朗等國家隨後均在醫院不堪重荷時採用這一方法。

不少國家均在疫情嚴重時選擇搭建方艙醫院，分流綜合性醫院的壓力。（美聯社）

向私家醫院購買床位？

對於香港來說，灣仔會議中心、亞洲博覽中心等地均可以作為臨時的方艙醫院用地。但更值得討論的是，方艙醫院適合安置哪些病人。在中國、英國、西班牙等，方艙醫院主要用來收治輕症或康復中的新型肺炎患者，相當於香港第二線隔離病房的作用。而在美國，建於博覽中心的方艙醫院則會主要用來收治其他輕症的慢性病住院者，諸如糖尿病、高血壓等。方艙醫院畢竟在隔離上效果沒有醫院好，相應的醫療設備亦沒有醫院齊全。政府須考慮到香港的社會環境和醫療環境，取長補短，及早研究方艙是否可行、選址與規劃，以備不時之需。

除了方艙醫院外，政府亦應考慮向私家醫院購買床位，將低風險、正在康復的病人，轉到私家醫院診治。只是此舉必然影響私家醫院的運作，因此如何補貼、集中一家醫院還是向多家私人醫院購買等，都是需要提前構思洽談的細節。

顯而易見，隨着新冠肺炎的全球性爆發，疫情短期內結束已絕不可能。更何況袁國勇稱，現時情況已「有少少進入失控狀態」，政府實應及早做出最壞的準備，做到有備無患。唯有如此，香港才能在這場全球性的疫情災難中，避免成為下一個武漢。