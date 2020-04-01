【抗疫基金】美容、補習、健身等多行業未受惠　冀第二輪補漏拾遺

新冠疫情持續，政府向立法會財委會申請250億作防疫抗疫基金。首輪24項的措施，包括向運輸業、旅行社、食肆和零售商派發一次性的津貼；政府亦正研究第二輪的資助範圍。多個政黨及團體要求政府擴大資助的行業，如航空業、教育界等，以及設立失業援助基金，甚至是成立立食物銀行協助基層渡過難關。
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特首林鄭月娥在2月14日宣布成立逾250億元防疫抗疫基金，首輪的24項的措施已經陸續推行，包括向食物業界的食肆、漁業及活海魚批銷業、本地運輸業、展覽界別、旅行社、賓館、和零售商提供一次性的津貼，金額由5,000元至20萬元不等。另外，首輸措施亦額外増加 2019至20學年的學生津貼1,000元，以及向前線的外判清潔及保安人員提供每月1,000元的津貼。
政府正研究推出第二輪防疫抗疫基金，據悉政府有意再次向受重創的飲食界、旅遊界及零售業加碼，亦希望惠及第一輪措施未包納的行業。林鄭月娥則透露，第二輪抗疫基金涉數百億元開支。
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首輪已惠及的行業也有遺漏
雖然首輪的措拖中，津貼至少包納了6個行業，但細節內仍有遣漏。如運輸業只限向非專營巴士提供20,000元資助；每輛持牌學校私家小巴、出租汽車及貨車提供一筆過10,000元資助；每艘跨境渡輪提供一筆過100萬元的非實報實銷補貼，另外航空業在封關停飛下也未有資助。
運輸署早於2月6日宣布暫停深圳灣口岸的跨境巴士，港珠澳大橋香港口岸的粵港跨境巴士也同樣暫停。在首輪現時資助下，跨境的巴士同樣只能夠每輛大巴獲20,000元資助，小巴則為10,000元資助；但在牌照在限下，巴士無法轉做本地客運生意，故跨境運輸業界早前便發聯署信要求，批評長期停工下資助並不足夠，盼政府向持A05（國際乘客服務批註）牌照的車輛發放一筆過的津貼，以及發放保險費的援助。
航空業在外國封關亦受嚴重打擊，本港的客運航班由一月的28,000架次，大減一半至二月的 14,000架次，料三月數字會再創新低。不少空中服務員因為停飛要放無薪假，機場工作的員工也同樣受到影響；他們在首輪措施下也未有支援。
疫情下全港大停課，首輪措拖只談及向校巴、幼兒中心提供資助，但對其他的教育行業，如補習社和教育中心則未有著墨。
首輪抗疫基金受惠行業
|行業
|金額或措施
|1. 建造業
|向承建商發放一次性撥款賺防疫用品， 24萬地盤工人受惠
|2. 公、私營物業
|一次26,000元防疫津貼
清潔工友、保安員每月1,000元額外津貼
|3. 清潔及保安業
|政府、房協承辦商的清潔及保安人員提供每月1,000元額外津貼
|4. 創科、工業
|科學園、工業邨及數碼港共1,800個租戶寬免6個月租金
|5. 運輸業界
|10,000元至20,000元
|6. 持牌旅行社
|80,000元
|7. 持牌賓館
|50,000元或80,000元
|8. 持牌食肆
|200,000元或80,000元
|9. 持牌小販
|5,000元
|10. 活海魚批銷商及漁船
|80,000元至200,000元
|11. 零售商戶
|80,000元
|12. 展覽業
|全額免去借用會展及亞博的租金
本地展覽商可資助50%費用，上限10,000元
|13. 藝術文化界
|15,000元至80,000元
|14. 幼兒中心
|為期4個月的津貼
疫情下，機場冷清。（資料圖片 / 張浩維攝）
部份首輪未曾受惠的行業
1. 航空業
2. 美容業
3. 補習社 教育中心
4. 健身業
5. 外傭中介業
6. 洗衣業
多個政黨促請成立失業基金 經民聯倡發抗疫債券
疫情至今仍未見頂，但不少行業未來或有裁員潮；多個政黨早前已經分別約見政務司張建宗表達意見，張建宗在網誌也承認，防疫措施無可避免打擊部分行業的生意，故會制定合適方案，再向立法會財務委員會申請撥款，啟動第二輪防疫抗疫基金。
在首輪措拖公布後，政府在接見不同界別的議員後仍不斷改善措拖，包括將持牌賓館以及藝術文化界列入首批的資助行業內。
不過經民聯批評，政府應即時動用財政儲備啟動第二輪的措施，並支援首輪措施尚未涵蓋的行業，及倡成立「失業支援基金」，提供停薪失業援助津貼。同時，在疫情下日用品變得緊張，建議政府也可以設立食物銀行對抗通脹，以及發行抗疫專項債券。
工聯會早前已經成立「緊急失業慰問基金」，但他們也認為被減薪、裁員的人士申請過職津、學生資助等，當局必須考慮推出緊急失業援助金。
而民建聯亦盼政府在第二輪的可以重點扶助受減薪或被裁的人士，另外支援首輪未曾受惠的業界包括航空業、美容業、理髮業、私立幼稚園、地產代理業及外傭中介業等，並考慮推出稅務優惠。
民主黨黃碧雲則希望，第二輪的抗疫基金可先資助遺漏美容、補習社、航空界等行業，建議政府應設立基金用以發薪，避免資助只落入老闆身上。教育界議員葉建源呼籲，第二輪措施給予補習社和教育中心實質的協助，如提供一筆過支援津貼。