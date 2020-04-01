【抗疫基金】美容、補習、健身等多行業未受惠　冀第二輪補漏拾遺

新冠疫情持續，政府向立法會財委會申請250億作防疫抗疫基金。首輪24項的措施，包括向運輸業、旅行社、食肆和零售商派發一次性的津貼；政府亦正研究第二輪的資助範圍。多個政黨及團體要求政府擴大資助的行業，如航空業、教育界等，以及設立失業援助基金，甚至是成立立食物銀行協助基層渡過難關。

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特首林鄭月娥在2月14日宣布成立逾250億元防疫抗疫基金，首輪的24項的措施已經陸續推行，包括向食物業界的食肆、漁業及活海魚批銷業、本地運輸業、展覽界別、旅行社、賓館、和零售商提供一次性的津貼，金額由5,000元至20萬元不等。另外，首輸措施亦額外増加 2019至20學年的學生津貼1,000元，以及向前線的外判清潔及保安人員提供每月1,000元的津貼。

政府正研究推出第二輪防疫抗疫基金，據悉政府有意再次向受重創的飲食界、旅遊界及零售業加碼，亦希望惠及第一輪措施未包納的行業。林鄭月娥則透露，第二輪抗疫基金涉數百億元開支。

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首輪已惠及的行業也有遺漏



雖然首輪的措拖中，津貼至少包納了6個行業，但細節內仍有遣漏。如運輸業只限向非專營巴士提供20,000元資助；每輛持牌學校私家小巴、出租汽車及貨車提供一筆過10,000元資助；每艘跨境渡輪提供一筆過100萬元的非實報實銷補貼，另外航空業在封關停飛下也未有資助。

運輸署早於2月6日宣布暫停深圳灣口岸的跨境巴士，港珠澳大橋香港口岸的粵港跨境巴士也同樣暫停。在首輪現時資助下，跨境的巴士同樣只能夠每輛大巴獲20,000元資助，小巴則為10,000元資助；但在牌照在限下，巴士無法轉做本地客運生意，故跨境運輸業界早前便發聯署信要求，批評長期停工下資助並不足夠，盼政府向持A05（國際乘客服務批註）牌照的車輛發放一筆過的津貼，以及發放保險費的援助。

航空業在外國封關亦受嚴重打擊，本港的客運航班由一月的28,000架次，大減一半至二月的 14,000架次，料三月數字會再創新低。不少空中服務員因為停飛要放無薪假，機場工作的員工也同樣受到影響；他們在首輪措施下也未有支援。

疫情下全港大停課，首輪措拖只談及向校巴、幼兒中心提供資助，但對其他的教育行業，如補習社和教育中心則未有著墨。

首輪抗疫基金受惠行業 行業 金額或措施 1. 建造業 向承建商發放一次性撥款賺防疫用品， 24萬地盤工人受惠 2. 公、私營物業 一次26,000元防疫津貼

清潔工友、保安員每月1,000元額外津貼 3. 清潔及保安業 政府、房協承辦商的清潔及保安人員提供每月1,000元額外津貼 4. 創科、工業 科學園、工業邨及數碼港共1,800個租戶寬免6個月租金 5. 運輸業界 10,000元至20,000元 6. 持牌旅行社 80,000元 7. 持牌賓館 50,000元或80,000元 8. 持牌食肆 200,000元或80,000元 9. 持牌小販 5,000元 10. 活海魚批銷商及漁船 80,000元至200,000元 11. 零售商戶 80,000元 12. 展覽業 全額免去借用會展及亞博的租金

本地展覽商可資助50%費用，上限10,000元 13. 藝術文化界 15,000元至80,000元 14. 幼兒中心 為期4個月的津貼

疫情下，機場冷清。（資料圖片 / 張浩維攝）

部份首輪未曾受惠的行業 1. 航空業 2. 美容業 3. 補習社 教育中心 4. 健身業 5. 外傭中介業 6. 洗衣業

多個政黨促請成立失業基金 經民聯倡發抗疫債券

疫情至今仍未見頂，但不少行業未來或有裁員潮；多個政黨早前已經分別約見政務司張建宗表達意見，張建宗在網誌也承認，防疫措施無可避免打擊部分行業的生意，故會制定合適方案，再向立法會財務委員會申請撥款，啟動第二輪防疫抗疫基金。

在首輪措拖公布後，政府在接見不同界別的議員後仍不斷改善措拖，包括將持牌賓館以及藝術文化界列入首批的資助行業內。

不過經民聯批評，政府應即時動用財政儲備啟動第二輪的措施，並支援首輪措施尚未涵蓋的行業，及倡成立「失業支援基金」，提供停薪失業援助津貼。同時，在疫情下日用品變得緊張，建議政府也可以設立食物銀行對抗通脹，以及發行抗疫專項債券。

工聯會早前已經成立「緊急失業慰問基金」，但他們也認為被減薪、裁員的人士申請過職津、學生資助等，當局必須考慮推出緊急失業援助金。

而民建聯亦盼政府在第二輪的可以重點扶助受減薪或被裁的人士，另外支援首輪未曾受惠的業界包括航空業、美容業、理髮業、私立幼稚園、地產代理業及外傭中介業等，並考慮推出稅務優惠。

民主黨黃碧雲則希望，第二輪的抗疫基金可先資助遺漏美容、補習社、航空界等行業，建議政府應設立基金用以發薪，避免資助只落入老闆身上。教育界議員葉建源呼籲，第二輪措施給予補習社和教育中心實質的協助，如提供一筆過支援津貼。