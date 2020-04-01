【新冠肺炎】一周急逾300確診　政府預告縮入住檢疫中心至10日

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港確診個案數字突破700宗，醫管局承認負壓病床緊張，有患者確診後未能即時送往醫院治療，連帶檢疫中心使用量大增。 翻查數字，本港在過去一周內急增329宗確診個案，數字從上周三（3月25日）的411宗增至昨日（31日）的715宗，即一周內增加逾300宗個案。為應對漸趨嚴峻的疫情，政府在Facebook專頁「添馬台」指，一旦檢疫中心開始飽和，將會安排接受檢疫人士入住檢疫中心 10 天後，如無病徵可回家完成餘下 4 天的檢疫。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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自武漢開始爆發的新型冠狀病毒席捲全球，因應多國疫情嚴峻，政府在上月推行多項入境限制檢疫措施，包括在上月19日要求所有從外地入境人士需要強制檢疫14日，並在同月25日將措施擴至從澳門及台灣入境人士，當時令不少在國外留學或生活的學生及港人均趕在「封關」前回港。

12日內個案數字增多逾倍

翻查資料，上月19日、即新檢疫措施實施當日的確診數字為209宗，而截至周二（31日），在12日內個案數字已急增506宗，比3月19日前的確診個案多逾倍。當中在過去7日，即上月25日至昨日，確診個案數字由411宗增加至715宗，即一周內新添304宗個案。

因應疫情日漸嚴峻，政府昨晚在Facebook專頁「添馬台」指，位於八鄉少年警訊中心的檢疫中心已啓用，現時連同其他檢疫設施，單位總數已經有約 1,600 至 1,700 個。而當檢疫中心的入住率接近飽和，將會實行專家的建議，即受檢疫者在入住檢疫中心 10 天後，如無病徵及深喉唾液檢測確定沒受感染，經醫生評估亦認為條件合適，才可回家完成餘下 4 天的檢疫。

醫管局或讓康復中的病人社區隔離

此外，醫管局行政總裁高拔陞日前亦提出，若本港確診數字急升，不排除會讓病情輕微或康復中的病人在社區隔離。不過港大感染及傳染病中心總監何栢良及醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超日前均在電台節目上指，有關安排危險，或導致社區傳播。