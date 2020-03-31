【新冠肺炎】檢疫隔離支援　九成社工指被濫用：有人要買電視機

新冠肺炎疫情持續，本港需要隔離檢疫人士持續增加。現時制度下，社會福利署會為該批接受檢疫人士補給物資，但沒有許可物品清單。 部份檢疫人士懷疑濫用社署支援，除了早前個案有人要求的「兩磅肥牛兩雙雞」和「20箱火龍果」之外，更有個案要求社署購買電視機和生日蛋糕。

九成社工回覆指 服務被人濫用

政府華員會早前向曾經參與支援家居隔離的社工進行問卷調查，收到超過200份回覆，當中接近九成均表示，社署支援服務有被人濫用的情況。

家居隔離最重要的是食物情況，華員會收到的回覆當中，有社工表示收到個案報稱3日內吃完兩公斤米以及十多罐罐頭，要求再買食物。有獨居人士已有14天份量的食物，仍然要求社工繼續買。亦有人指定要優質食材，例如指定要日本珍珠米、牛扒、新鮮雞和五花腩等。

社工表示，有家居檢疫人士要求買生日蛋糕。

有人要求買煙、護膚品、生日蛋糕

亦有市民要求社工買煙、買護膚品，有獨居人士1星期內要求買20卷廁紙。

更「離譜」的個案還包括，要求社工購買生日蛋糕、電磁爐、電視機、指定牌子的電飯煲，甚至要求買床。

行政長官林鄭月娥今早（31日）表示，政府由3月19日至今向海外抵港人士發出超過5萬張檢疫令，至今有超過70人違反檢疫令，而被送到檢疫中人隔離。

有社工指，送上物資的時候，家居隔離檢疫者正與朋友聚會，亦有人在午夜時分提出要求。

華員會指出，超過六成社工不滿民政事務署沒有篩選市民不合理的要求，而社工要親身跟進檢疫人士的要求，包括採購及運送物資，人手壓力大。

華員會建議，社署向家居檢疫人士派送附近餐廳的外賣餐單，以及網購日用品的指引，讓家居檢疫人士自費購買。