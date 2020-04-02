【新冠肺炎】何栢良：嚴厲措施助減七成本地個案　倡公布化驗數量

新型冠狀病毒疫情持續，政府周三（1日）宣布卡拉OK、夜總會夜總會和麻雀天九耍樂處所須關閉14日。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（2日）於商台節目《在晴朗的一天出發》指，現時七成的本地個案與飲食活動有關，認為嚴厲的規限措施有助減少七成的本地個案。他又建議政府應公開化驗報告的數量，否則政策將欠前瞻性。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，現時七成的本地個案均與飲食聚會有關，如最嚴重的酒吧感染群組，而嚴厲的措施能減少七成本地個案；而其餘三成則為家庭內的隱形患者，可透過加強化驗、社區戒嚴等去處理，有望可穩定現時疫情。同時，為減輕醫院壓力，政府應立即推展方艙醫院。

停業措施應狠心 同時提供合理賠償

被問及政府新推行的停業措施，何栢良指停業與否應視乎場所會否聚人、空氣流通程度及在內的人會否除口罩，若需要除口罩則有傳播風險。他指澳門等地的停業措施屬成功例子，政府應狠心去做，但同時提供合理賠償。他又指，政府需要提升測試數量，並每日公布化驗報告數目，否則政策將欠缺前瞻性。

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