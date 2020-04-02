【新冠肺炎】停業措施惹混亂　食衞局陳偉基致歉：會檢視訊息發布

新型冠狀病毒疫情持續，政府周三突然於下午3時刊憲，指可要求美容院、卡拉OK等六項處所關閉14日，其後則補充指只有卡拉OK、夜總會、麻雀館須關閉。 對於訊息出現混亂，食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基今日（2日）在港台節目《千禧年代》向公眾致歉，稱措施來得「好快好急」，承認未有足夠時間向公眾解釋，希望市民能夠諒解。 有從事美容業的聽眾批評政府政策慢，認為應關閉美容院等場所，並以防疫抗疫基金支援業界。

4月1日，食物及衞生局局長陳肇始教授和食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基見記者。（梁鵬威攝）

政府周三（1日）突然於下午3時刊憲，指可要求美容院、卡拉OK等六項處所關閉14日，其後則補充指只有卡拉OK、夜總會、麻雀館須關閉14日；而按摩院、美容院及會址內所有人，要在可行情況下戴口罩、為顧客量度體溫、提供消毒潔手液等。

陳偉基在節目上先就造成訊息混亂向公眾致歉，指因應疫情發展，需要落實即時措施，承認措施來得「好快好急」。他續指，按慣例修訂規例及刊憲生效後，再由局長發指示，而今次修訂程序與指示幾乎同時發生，因此未有充分時間解釋；他稱會檢視如何在發布訊息上做好，希望大眾諒解及共同抗疫。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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對於美容院等場所未有列入強制關閉的處所，陳偉基指，落實措施時要視乎場所活動、會否可以佩戴口罩、使用者的距離、爆發的案例等；由於美容院的服務提供者仍能戴口罩，因此僅列入規管的處所之一，以便日後進一步規管場所。他又稱，措施盡量避免影響正常生活，並會作出平衡。

暫未有違規 初期會先勸籲

他續稱，於規例實施初期將採取勸籲方式，以容許營辦者要有充分時間去理解，但當熟習後執法人員便會按照規例執法。

他指，昨晚生效後食環署和警方均有巡查卡拉OK等處所，未有發現違規情況；而針對上周落實的規例，巡查後未有發現有需要關閉的場所違規，但部門人員有向個別餐飲業在餐桌距離、量度體溫方面作勸籲。

業界斥政府「慢十拍」

經營蒸腳店達10年的聽眾陳先生批評政府「做啲唔做啲」，指行內早於1個月前已實施量體溫等措施，認為政府政策「慢十拍」。他又指政府對於業界缺乏支援，不但未能受惠於防疫抗疫基金，坦言就算有支援「都唔夠交租」。陳先生指生意自去年6月起下跌，受疫情影響現時更每日僅得兩、三個客人，被迫於昨日結束營業。

經營按摩美容業的聽眾楊女士同樣稱一早實施防疫措施，但受疫情影響生意慘淡，形容為「半生不死」。她建議政府應關閉美容院等場所，並以防疫抗疫基金支援業界。