【新冠肺炎】理大推市民用防護面罩　可消毒重用逾50次

本港新型冠狀病毒疫情進入第二波爆發，有社區爆發的隱憂。理大繼早前推出醫護防護面罩後，今日公布再設計兩款較輕型、可消毒重用的塑膠防護面罩供普羅大眾使用。理大常務及學務副校長衞炳江表示，預計疫情或持續至夏天，故今次全民通用防護面罩的設計注重透氣度，例如額頭位置可通風、間距可增加配戴時的穩定性等。防護面罩分兩款，已交付本港生產商在內地廠房製造，預計本月底可生產三萬個，供校內學生及前線社福機構使用。

理大今日公布加推「全民通用防護面罩」及「加強版保護面罩」，以助市民廣泛使用。（理大提供）

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本港新冠肺炎疫情加劇，理大繼二月底推出醫護專用的即棄防護面罩後，今日公布加推「全民通用防護面罩」及「加強版保護面罩」，以供市民廣泛使用。

兩款面罩全用PET環保塑料製成，以真空吸塑方式製造，設計較上一款輕型。前額位置可通風方便透氣，亦以膠帶取替橡筋，令長期配戴時更舒適；「加強版」面罩的遮蓋範圍則覆蓋至頭部。理大工程學院院長文効忠強調，兩款面罩非醫療專用，毋須通過醫管局審核，每次使用後可以火酒或梘清潔消毒，料可重用50至60次，但不能以熱水清洗。

理大常務及學務副校長衞炳江表示，預計疫情持續至夏天，前線工作者需要在戶外工作，故今次面罩設計注重透氣度，例如額頭位置可通風、間距可增加配戴時的穩定性等，「係疫情持續下，生活都要繼續，唔可以停擺，希望呢類型面罩可以發揮到作用。」

理大工程學院院長文効忠強調，今次非醫療專用，毋須通過醫管局審核，面罩可消毒重用50至60次，但切忌用熱水清洗，使用火酒及梘水會更適合。（理大提供）

月內產3萬個 料售價每個40至50元

理大團隊以三維打印技術製成樣板，率先於社福機構試用，包括安老院舍員工、長者服務照顧者、清潔工人等。香港基督教服務處服務總監曾婉姬表示，安老院的員工在照顧長者時，難免有緊密接觸，例如有扶抱的動作、協助洗澡等；清潔工人又要清潔廁所，難免會被污水濺到身上，令他們上班時經常提心吊擔。曾指，戴上面罩後，可有效防止水沫等，令他們工作時更安心。

文効忠表示，防護面罩已申請專利，並交付本港生產商在內地廠房製造，預計本月底前可生產三萬個，供校內學生使用，同時捐贈給前線社福機構。文指，今次這款面罩未能在香港製造，原因是本港沒有廠房備有真空吸塑的設備，團隊花一個月時間，才能找到一個港商在內地設有相關廠房，亦確保面罩投產後可出口。團隊亦正與工業界商討，希望可以在市面出售，料每個售價為40元至50元。這款面罩亦有小童尺寸，但尚未投產，計劃盡快推出。