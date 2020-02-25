【武漢肺炎】理大研發「香港製造」防護面罩　日產萬件供醫管局

新型冠狀病毒疫情持續蔓延，醫護裝備供應緊張，相繼有政黨、商界等宣布設立口罩生產線，理工大學亦宣布與醫管局合作推出「香港製造」醫護防護面罩，首批裝備利用三維打印技術在短時間趕製，預計本地工廠今日（25日）起可每日交付一萬件防霧、一次性使用防護面罩予醫管局，至三月底更可增產至每日交付三萬件。

▼理大研發「香港製造」防護面罩▼

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醫管局本月初就醫療用品與理大接洽，短短五日理大三維打印技術中心實驗室重新設計一款適合本港醫護的一次性使用防護面罩，前後改良六次及利用理大設計學院中國人人頭形狀科研數據，令設計更貼合香港醫護頭型。設計樣板亦交予本地生產商製造注塑模具作大規模生產，並正為新設計申請專利。

工廠注塑機每分鐘可造四個面罩構架

理大利用三維打印技術已製造約800件防護面罩，動用30台三維打印機24小時運作，每個構架打印需時1至1.5小時，並獲香港星光集團捐贈7000塊經切割的膠片及配件，成功製造首批防護面罩。醫護只需把膠片及構架合上即可使用，加闊設計足以覆蓋額頭至下巴，以及面部兩側，阻擋血液及體液飛濺，避免接觸傳播。

理大與醫管局合作推出「香港製造」醫護防護面罩。（盧翊銘攝）

由於醫護界對防護裝備需求殷切，理大在本月中把設計交予本地生產商製造注塑模具，生產商亦同時安排原材料訂購、運送、準備注塑機，將理大設計面罩短時間內大量生產，平均每分鐘可製作四個構架，預計今日起可每日交付一萬件防霧、一次性使用防護面罩予醫管局，至三月底更可每日交付三萬件，以解燃眉之急。截至上星期，醫管局面罩存倉量共45萬個，醫管局表示會與廠商商討日後供貨安排。

新設計防護面罩構架加入海綿設計，即使長時間配戴亦感舒適，三維打印的構架採用PLA（熱塑性脂肪族聚酯）物料，但工廠則使用較便宜的PP（聚丙烯）物料，並提供中碼及大碼共兩色選擇。理大工程學院院長兼三維打印技術中心實驗室主任文効忠表示，目前醫護在前面「打仗」，故在後方為其所需提供支援，展現「一方有難，八方支援」，又認為本港工業仍具活力。他表示，目前醫管局每日使用面罩數以萬計，若單靠三維打印製作，集合全港所有打印機都供應不到3000件，故必須靠工業大量生產。

新設計防護面罩構架加入海綿，長時間配戴亦感舒適。（盧翊銘攝）

他稱，面罩設計並非「驚天地泣鬼神」，但完全是「香港製造」、「理大設計」，且短時間內可投產，不需要依靠外人，「如果樣樣嘢都要靠進口，就坐喺度，因為所有醫療物資外國都唔畀出口」。至於成本方面，文多次強調物料並非「好貴嘅嘢」，約800件三維打印的防護面罩材料成本約三萬多元。他強調理大只是科研基地，不是生產基地，不會從中圖利或牽涉商業活動，在技術轉移後，大量生產及銷售由廠方處理。

文効忠表示，該款防護面罩完全是「香港製造」、「理大設計」。（盧翊銘攝）

理大研可消毒重用防護面罩

至於未來改善方向，文効忠表示由於使用的膠片是屬PET（聚對苯二甲酸乙二酯）材質，較難分解，且面罩僅一次性使用，希望日後可改良成可消毒重用設計，但在這非常時期要求醫護重用防護裝備或受心理影響，故會在疫情過後研究重用可行性及消毒方法。他又指下一步研究把防護面罩構架的海綿轉為橡膠，減少工序及增加保護性，料最快三月中成事。

此外，伊利沙伯醫院早前主動接觸理大，商討協助研製一批醫護用的眼罩。理大使用兩台工業級三維打印機，根據伊院要求於10天內分別製作500件可消毒重用及200件一次性使用的眼罩構架，每件眼罩製作需時45分鐘，並於本月中已完成及提交。