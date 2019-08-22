理大研發新型腰背架　助青少年矯正脊柱側彎　物料較輕巧便宜

部分青少年患脊柱側彎問題，需要配戴矯形架以防脊椎惡化，但笨重的背架或令他們不願長期戴上。香港理工大學成功研發兩種較輕巧、便宜的可動式矯形腰背架，為未完成發育的青少年提供多個選擇。其中一款矯形架預料最快在4年內推出市場。

理大新設計獲矽谷國際發明展頒發兩獎。 （李樂天攝）

右一為傳統腰背架，中間為可動式矯形腰背架，左一為人工鉸鏈可動式矯形腰背架。（李樂天攝）

香港理工大學最新研發的兩種可動式矯形腰背架，將配備形狀記憶合金支架或人工鉸鏈，可更有效、更舒適、更具美觀性地助未完成發育青少年矯正脊柱側彎問題，成本亦比傳統腰背架便宜近2,500港元。可動式矯形腰背架比傳統腰背架輕，亦比較容易匿藏於衣服內，能為問題較輕的未完成發育青少年以更舒適和具美觀性地改善脊柱側彎問題。設計獲矽谷國際發明展頒發兩獎。

1%至4%青少年會出現原發性脊柱側彎

首席研究員、理大紡織及製衣學系助理教授葉曉雲表示，青少年在青春期初期比較容易出脊柱側彎，而近八成個案屬原發性，原因不明，亦不罕見，有介乎1%至4%青少年會出現原發性脊柱側彎，如在成年時側彎程度仍超出關鍵水平（30°至50°），則會提高日後健康風險。

理大紡織及製衣學系助理教授葉曉雲親身示範新型腰背架如何輕便。 （李樂天攝）

研究團隊曾為新型腰背架做過臨床測試，在9個10至12歲的X光檢查中發現穿戴腰背架時的平均第一柯布角值（醫學上廣泛用於評估脊椎側彎的嚴重性和危險性）為18.3°，比起未穿戴時的23.2°低近5°，顯示新型腰背架有即時效果。

葉曉雲帶領理大紡織及服裝學系和港大矯形及創傷外科學系的一眾研究員作一系列物料測試，發現形狀記憶合金既堅硬又具還原能力，更可以貼身修正脊柱側彎問題，是矯形腰背支架的最佳材料選擇，加上新型腰背架應用的三個施壓點系統原理，能有效修正脊柱側彎。

可動式矯形腰背架現正接受國際醫學認證，預計最快4年內能推出市場。病人經檢查後如發現脊柱側彎，便可立刻度身和購買產品，需每3個月檢查一次。另外，具人工鉸鏈的可動式矯形腰背架正處於臨床實驗階段，將會在香港大學深圳醫院和香港各醫院測試50名病人，望能在日後幫助側彎問題較嚴重的病人矯正脊柱。

葉博士強調，腰背架的效用因人而異，每人的骨頭硬度、體重及身體構造都不同，將會影響腰背架的效用。