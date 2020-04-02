本港去年史上最暖　蝴蝶物種數目創15年新高　環團：長遠未必好事

環保團體綠色力量今日（2日）公布最新「節氣觀蝶調查」，發現去年二月「立春」至今年一月「大寒」期間，蝴蝶物種及數目均創調查以來新高。 去年是本港自1884年有記錄以來最暖的一年，在和暖天氣下蝴蝶數目大增，並於二十四節氣中「大暑」出現一個異常高峰。環團認為，長期而言未必是好事，蝴蝶有機會錯過植物花期，影響覓食、繁衍及生存；若出沒周期改變，會影響依賴其傳播花粉的植物；當其出現模式及數量改變，也有機會影響其他依賴捕食蝴蝶為生的動物。

巴黎翠鳳蝶是在節氣「清明」前後較易觀察的蝴 蝶之一。（綠色力量提供）

調查錄得127個蝴蝶物種、逾7,800隻蝴蝶，兩者均是過去15年調查以來最多。當中蝴蝶個體數目更較過去調查全年平均值大幅增加五成，並發現調查以來首次有記錄的物種，包括屬「非常罕見」的娑環蛺蝶及長腹灰蝶；「罕見」的柑橘鳳蝶及雙斑趾弄蝶；以及約十年前才於香港首次有記錄的疑波灰蝶，該物種暫時仍未獲漁護署評級。

此外，以往一年二十四節氣中會出現三個高峰期，會錄得明顯較多的蝴蝶物種和數目，分別是「春分」（三月中）、「芒種」（六月初）及「立冬」（十一月初），但去年首次於「大暑」（七月中）出現一個異常高峰，令高峰期增至四個。

沒颱風、雨水多 蝴蝶量大增

綠色力量高級環境事務經理單家驊分析指，去年二至三月較過往同期高出攝氏4.4度，錄得的蝴蝶數目亦較過去調查同期的平均值高出3.8倍，顯示當冬末春初異常溫暖時，各種蝴蝶的羽化或提早，使牠們更早出沒。同時天氣溫暖亦加速植物生長，蝴蝶食物增加，促使其加快繁殖，故去年整個春季錄得的蝴蝶數目均較過去大幅上升。

「立冬」亦一如以往出現蝴蝶高峰期，但數目卻較過去調查同期的平均值高出八成。單家驊指歷年調查中，若該年度九月或十月沒有八號或以上的熱帶氣旋警告，一般到了「立冬」左右，錄得的蝴蝶數量亦較多。由於去年整個秋季都沒有颱風，蝴蝶因而增加存活機會，於之後的「立冬」數量亦得以大幅上升。此外，單家驊指，去年八月的雨量較平均為高，植物生長較佳，蝴蝶幼蟲食料植物增加有助繁衍，故增加了之後「立冬」的蝴蝶數量。

去年「大暑」現異常蝴蝶高峰

至於「大暑」正值盛夏，蝴蝶一般因天氣酷熱，日間較不活躍，但去年卻出現異常高峰，錄得的蝴蝶數目更較過去調查同期的平均值高出2倍。單家驊分析指，去年調查地點的大暑氣溫較平均低攝氏2度，蝴蝶因而較活躍，而此期間錄得的蝴蝶以報喜斑粉蝶為主，該種蝴蝶過去亦經常出現不定期的大量爆發，故認為「大暑」出現高峰是否必然與氣溫有關，仍較難下定論。