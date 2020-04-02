新冠肺炎｜增兩美容院職員染病　涉銅鑼灣New Beauty、旺角Reenex

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，今日（2日）新增37宗確診，編號為768至803，其中7人沒有外遊紀錄，其中編號797為銅鑼灣美容院New Beauty職員，於3月25日感到不適、發燒，同日並上班工作，惟發病前2日，即3月23日及24日並無上班，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時正追蹤該該確診者早前曾接觸的顧客，了解有否潛伏患者。 今日衞生防護中心公布另一個確診個案同樣為Reenex美容院職員，但她於日前曾與同公司的確診同事接觸，期間曾進行滑水、行山活動，並一同晚餐，但二人並非同一分店工作。

今日出現確診個案的美容師，任職銅鑼灣美容院New Beauty職員，於3月25日開始感到適、發燒，同日有上班。（余俊亮攝）

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《香港01》記者曾致電New Beauty了解情況，職員表示已收到消息，現時分店已即時關門進行消毒，其他詳情正在了解中，而現場所見，位於銅鑼灣金朝陽中心內的分店，所屬樓層現已關閉，另外，據了解，有職員主要是為顧客主要做面部保養。

其實，昨日港府刊憲《2020年預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）（修訂）規例》，除早前要求關閉14天的6類處所（遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間）外，新增卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、夜店或夜總會亦須關閉，昨午6時生效，為期14日至本月15日。但修訂的規例要求美容院、按摩院、會址須提供消毒潔手液，在內的人則須先量體溫及「在可行情况下」戴口罩，並無要求即時關閉。

編號797為由歌手鄭秀文任代言人的銅鑼灣美容院New Beauty職員，於3月25日開始感到適、發燒，同日有上班。（new beauty fb圖片）

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惟昨日衛生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會中承認，美容期間職員與顧客近距離接觸，亦指美容院為高危場所，此外，香港美容業總會創會主席葉世雄於今早的電台節目中認同，美容院有傳播的危險，而自疫情爆發以來，業界已加強消毒，若政府日後需關閉美容院，他認為在抗疫前提之下，規管行業是無可厚非，但政府昨日（1日）發布有關信息混亂，亦完全沒有和業界溝通過，形容是｢先嚟個晴天霹靂，在之後措手不及，再嚟一片混亂」。

另外，昨日公布的第756宗確診個案在Reenex尖沙咀iSquare分店從事美容工作，上月底曾為一名確診者進行面部美容療程，除了上述個案外，今日衞生防護中心公布另一個確診個案同樣為Reenex美容院職員，但她於日前曾與同公司的確診同事接觸，期間曾進行滑水、行山活動，並一同晚餐。