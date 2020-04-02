【新冠肺炎】負壓病房使用率近八成　醫管局探討放寬出院條件

源自武漢的新型冠狀病毒肺炎肆虐，本港今（2日）再新增37人確診，累計宗數突破800，並有4名確診病人正等候送院。醫院管理局總行政經理劉家獻說，醫管局每小時都會接收衞生署的轉介個案，再在不同醫院找病床，期間或出現滯後情況，坦言「等候入院的人好難去到零」。 現時負壓病房使用率達78% ，有媒體報道稱，醫管局正審視出院條件是否太嚴謹。劉家獻說，明白現時本港對隔離病床需求很大，但要探討是否有病人可提早出院時，都要平衡病人重返社區對公眾感染的風險，醫管局會繼續探討是否可進一步放寬出院標準，惟現時未有定案。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

醫院管理局總行政經理劉家獻表示，公立醫院負壓病床及負壓病房使用率，分別是68%及78%。過去一日再有7人康復出院，目前仍有8人危殆，8人嚴重。劉續說，直至下午3時，有4名確診病人等候送院。他稱，希望大家明白，醫管局每小時都會接收衞生署的轉介個案，再在不同醫院找病床，期間或出現滯後情況，其後聯絡患者入院亦需要時間，「等候入院的人好難去到零」。

劉家獻稱，醫管局每小時都會接收衞生署的轉介個案，再在不同醫院找病床，期間或出現滯後情況。（余俊亮攝）

有媒體報道稱，醫管局日前與工會會面，會上局方表示不希望「無止境」地改裝普通病房，憂進一步影響醫院服務。席間有提及將病人送往駿洋邨，亦有討論到目前出院條件「太嚴謹」，但未有進一步定案。

劉家獻說，明白現時本港對隔離病床需求很大，但要探討是否有病人可提早出院時，都要平衡病人重返社區對公眾感染的風險，希望在風險控制上可以做得穩妥，醫管局會繼續探討是否可進一步放寬，惟現時未有定案。現在而言，患者出院需臨床情況穩定，兩次鼻咽分泌測試呈陰性，中間相隔24小時。他強調，醫管局一直跟從科學證據及各國標準，即使部份病人可能已經無病徵，都不能就立即讓他們出院。