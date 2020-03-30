【肺炎口罩】師奶自設生產線製口罩　最快5月底開售料月產180萬

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港確診個案數目急升，市民外出需戴口罩。37歲的家庭主婦鄭女士眼見港人仍然四圍撲口罩，2月底自掏腰包租下黃竹坑2,000呎場地，打算自設生產線為港人提供高質口罩。 現時口罩機、熔噴不織布等物料已準備就緒，相信下月底將投產，保守估計每月可生產180萬個口罩。鄭女士指，自己生產的Simply Mask口罩將會在5月底網上發售，成人、中童、嬰兒款均售99元一盒（50個），並提供湖綠、天藍、粉紅、橙黃等多種顏色選擇。

當湖北武漢剛開始出現疫情，鄭女士就已經開始準備足夠口罩；當疫情嚴重時，香港的口罩炒賣成風，更有能力將自己早前張羅的口罩送給親朋好友。然而，她觀察到全球對外科口罩需求仍然不斷增加，因此她和家人商量後，決定租下場地自設口罩生產線，以大眾可以接受的價錢，生產通過國際認證的口罩。

Simply Mask由此而生，鄭女士表示選用的材料都獲得ASTM1級以上的材料，無塵工作間亦是按照ISO14644 ISO 8 級規格要求創建，總投資約400萬元。鄭女士表示希望在5月下旬獲得相關證書，令口罩可以早日出售，「5月底先開始生產大人口罩，等8月初快要復課時，會有中童及嬰兒口罩售賣。」

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網上售賣避免炒貴價 只送香港地址

至於出售方式，鄭女士指將會採用網上訂購的方式，而不是分銷給零售商，為的是避免炒高價，付款方式則包括VISA、Alipay、支付寶及微信支付等等。她說送貨地址將只限於香港內，「本身都想支援澳門的，但一定都優先供貨香港。」

鄭女士本身做市場營銷，喜歡潮流元素，Simply Mask口罩也將有湖藍、天藍、粉紅、棕色、紫色等多款選擇，售價則統一為99元一盒（50隻）。