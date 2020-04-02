【新冠肺炎】洲際酒店裝修大批員工遭遣散　員工：唔通𠵱家先轉行

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，訪港旅客大減，尖沙咀香港洲際酒店表示，將於本月20日開始裝修，暫定於2022年重新開業，並更名為香港麗晶酒店。有指集團將遣散大部份員工，多名員工擔心裁員後找不到新工作，亦有員工表示疫情下不適合另覓新工作，對前景感到悲觀。

+ 5 + 4 + 3

不願露面的李小姐在洲際酒店任職廚師助手，她對裁員的消息感到突然，並對前景悲觀。她說「呢個時勢行出去都唔會有人請啦！」又指唯有減少娛樂的活動，努力尋找兼職，「唔通呢個時候先嚟轉行？」

員工：沒想過酒店率先裁員

而另一名不願露面的林先生透露，現時公司並未與員工談妥，但會跟勞工法例視乎年資制定賠償金額。他透露「大班」(即管理層)向員工承諾，若將來經濟好轉，會率先招聘他們。

他指，沒想過其他酒店未倒閉，反而屬旗艦級的洲際酒店率先裁員。他亦指勞工處與酒店工會無法幫助他們，更質疑「到時公司四五百個人走出嚟，咩公司可以容納到？」

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

擔心疫情持續 不願找新工作

採購部李先生則表示「預咗㗎啦」，其他同事得知消息後均保持冷靜，亦認為賠償和日常的儲蓄能維持之後的生活。而另一名員工亦希望疫情能盡快完結，「人人都有工返，開心返。」她更指，因現時情況不適合工作，未來或要維持失業狀態。