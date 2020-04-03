支援機構善用政府空地接12宗申請　8宗獲批資助　涉款逾7000萬元

政府於2018年的財政預算案中，預留10億元支援非政府機構使用空置政府用地，相關撥款去年獲財委會通過。 發展局指，截至今年3月31日，共接獲12宗申請，當中批出8宗項目資助，涉款約7,200萬元；而其餘4宗則仍在處理中。

政府會以短期租約方式出租土地，一般租期為1-5年，最長的年期為7年。（資料圖片）

支援非政府機構使用空置政府用地的資助計劃於2018年財政預算提出，並在去年1月獲立法會財委會通過撥款。資助計劃支援非政府機構進行基本及必須的復修工程，包括斜坡加固工程、地盤平整、設污水渠等基本設施等，不過並不包括內部裝修等費用。每個項目的資助上限為6,000萬元。

發展局指，自2019年2月推出計劃，截至今年3月31日局方批出8宗申請整個項目或分階段的資助，獲批准的資助上限合共為7,200萬元，其餘4宗則仍在處理中，合共有12宗申請。

社聯葵涌業成街項目獲政府批出290萬元供前期工程所用。（社聯圖片）

3宗申請涉建過渡性房屋

獲批的項目中有3宗用作興建過渡性房屋，包括社區組織協會於摩星嶺前明愛賽馬會宿舍的項目、社聯葵涌業成街項目及仁濟醫院於荃灣項目，合共獲批出約1,300萬元的資助。其餘的5宗包括用作動物領養中心、社區園圃、導盲犬訓練學校等；當中於堅尼地城城西道、由草圖文化設立的社區園圃申請的資助金額最高，整個項目為4,100萬元，最後獲批出3,820萬元。