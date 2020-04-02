政府今年中開始撥款資助過渡性房屋計劃　首年度開支料涉6億元

本港房屋問題嚴峻，不少人正居於不適切居所，財委會早前通過撥款50億元，支援非政府機構推行過渡性房屋項目。 立法會將舉行特別財委會審議政府部門開支，據運房局回覆議員提問指，政府將於今年年中正式推出計劃，預計首個年度開支約為6億元。此外，局方指由多個過渡性房屋項目在籌備中，除早前由多個發展商捐地項目外，將有約2400伙位於政府土地上，分布在4個地區，將由市建局及香港建造商會提供建議。

新世界早前捐出鄰近天水圍港鐵站的土地，供「要有光」營運過渡性房屋。（資料圖片）

根據運房局的書面回覆，現時有多個過渡性房屋項目正在籌備中，共涉及8,508伙單位。當中除由會德豐、恆基、新鴻基及新世界早前宣布捐地的項目、涉及6,098伙單位外，亦有約2,410伙單位位處於政府土地。當中於大角咀、洪水橋 及打鼓嶺的政府土地，料可提供1,410伙單位，將由市建局提供意見；至於在元朗錦田的政府土地，則可提供1,000伙單位，由香港建造商會提供建議和項目管理支援。

局方指，支援過渡性房屋項目的50億元資助計劃，料將於2020年中正式推出，將組成評審委員會配合推出計劃的時間表。此外，運房局轄下的過渡性房屋專責小組將於2020-21年度增加22個有時限的職位，開支預算為4,350萬元。

社聯於南昌街首個組合屋社會房屋項目。（資料圖片／李澤彤攝）

已公布新建項目涉近750伙單位

此外，現時共有6個已公布的新建過渡性房屋項目，包括社聯的3個項目、樂善堂於土瓜灣項目、社區組織協會於長沙灣英華街項目，及仁濟醫院於荃灣海興路項目，料共可提供749伙單位。當中最多單位的項目為社聯於深水埗欽州街的項目，可提供210伙；除南昌街項目及仁濟醫院的荃灣項目外，其餘均料於2021年完工。

2021年上半年完成租管顧問研究

至於早前特首林鄭月娥指，將由運房局牽頭研究向劏房單位引入租務管制，局方回覆指將會成立研究劏房租務管制工作小組，研究範圍包括推行租管的可性性及方案。小組成立後將盡快進行顧問研究項目的招標工作，局方的目標是在2021年上半年完成該項顧問研究，涉及的工作開支預算為290萬元，其他開支預算約860萬元。