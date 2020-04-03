【新冠肺炎】兵兵酒吧職員行蹤仍未明　2歲男童曾與確診長者同機

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港確診個案已突破800宗，周四（2日）新增的個案中，有兩人於美容院任職，包括第796宗個案及第797個案。據衞生署今日公布資料，估計第796宗個案是在旺角朗豪坊辦公大樓美容院工作「reenex」，她潛伏期內曾到過西貢街市及尖沙咀多個商場；而第797個案則於銅鑼灣金朝陽中心「New Beauty」工作。 今日新增的個案中，有七宗個案沒有外遊記錄，包括上述兩個案，多宗個案與早前確診患者有關連，惟第769宗個案是於兵兵酒吧任職，當局指他染病源頭「未有頭緒」，但曾到訪過多間酒吧，惟至晚上仍未提供到酒吧資料。另外，截至今日有6宗個案仍等待入院，包括3月31日確診的兩宗輸入個案。

第769宗個案是銅鑼灣酒吧「兵兵 Bing Bing」的兼職員工，該酒吧Facebook表示該員工曾於3月27及28號上班。（FB「BING BING 兵兵」圖片）

兩歲男童與確診長者乘坐同班航機

一名兩歲男童（第794宗）確診，資料顯示，他住在粉嶺名都5座，一直沒有病徵。

他在2月24日至3月24日曾與家人前往瑞士，與第599宗個案（62歲女士）有流行病學關連，該名女士他們返港後翌日（25日）病發，住在粉嶺祥華邨祥德樓，曾乘坐航班CX716由新加坡返港，至24日抵達香港。該名男童亦在當日與她乘坐同一班航機，未知是否一起旅行。

第796宗個案為37歲女子，於美容院「reenex」工作。（資料圖片 /歐嘉樂攝）

至今仍未提供酒吧資料

本港再有無源頭的個案，他是第769宗個案，住在新蒲崗萬義大廈。他在3月26日起發病，曾腹瀉及失去嗅覺。

在記者會中，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾指出，上述患者在3月15、16、18及25日亦曾到過酒吧，認為可能在酒吧中受感染，該些酒吧主要在油麻地及銅鑼灣，惟與早前酒吧群組中的多間酒吧名字不同，又指他曾在酒吧「兵兵 Bing Bing」擔任兼職工作。

不過，翻查最新資料，衞生署仍未提供有關的酒吧資料，故未知他曾到該那些酒吧，而據「兵兵 Bing Bing」Facebook指，他曾於3月27日及28日上班。

今日出現確診個案的美容師，任職銅鑼灣美容院New Beauty職員，於3月25日開始感到適、發燒，同日有上班。（余俊亮攝）

美容院再多二人確診

第796宗個案為37歲女子，於美容院「reenex」工作，她在3月30日開始胸口痛、咳嗽、流鼻水、失去嗅覺及發燒，居住在柴灣興華（二）邨和興樓。當局表示，她與早前確診的第756個案reenex職員有關連。而第756宗個案，曾與第504宗個案有接觸，後者是顧客，亦屬於酒吧群組的感染者之一，與Insomnia酒吧有關。第796宗個案患者於3月27日到過尖沙咀商場「The One」及美麗華廣場2 期，當日亦到過西貢宜春街67號，即西貢街市。

第796宗個案於3月28日亦到過旺角朗豪坊辦公大樓，翻查資料，她工作的美容院reenex於該處有分店。至她發病前一日，即3月29日則到過西貢金寶閣。

第797宗是33歲女性，是銅鑼灣美容院New Beauty的職員，住在西貢井欄樹村。根資料顯示，她在3月25日起發病，出現發燒及咳嗽，同日有上班，曾到訪銅鑼灣金朝陽中心，之後數日又曾到黃大仙萬寶大廈及灣仔明豐大廈。翻查資料，New Beauty在金朝陽中心設有分店。

與兩名確診者同為室友 一直無病徵

第790宗個案是一名19歲男子，於英國留學，並於3月24日抵港，他乘坐航班 EK380由杜拜回港，座位編號為49B，一直沒有病徵。衞生防護中心指，他與另外兩宗確診個案、即第426及第449宗個案，兩名同樣是19歲的女子，有流行病學關連，三人是室友關係。

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此外，第801宗個案為50歲男子，他於3月31日開始發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛，居住在灣仔駱克道292號，當局指他曾到過黃竹坑健身中心，與同樣到訪過該健身中心的第719宗個案有流行病學關連，第801宗個案妻子為第719宗個案的健身教練。

第802宗個案，是一名60歲男子，他與第312宗個案有關，後者是昌隆工業大廈群組。

第773宗個案，是50歲女子，本身無外遊紀錄，但衞生防護中心指，她與第363宗個案有關連，翻查資料，該個案是一名52歲男子，曾到訪英國及芬蘭，回港後確診。

第783宗個案是一名17歲男子，於英國留學，於3月29日返港。衞生防護中心指，他與第695宗個案有關連，二人是朋友。