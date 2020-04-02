【新冠肺炎】居酒屋、賣酒餐廳對禁令感模糊：咁我哋關定唔關？

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，繼健身中心、浴室、公眾娛樂場所及麻將館等場所需關閉14天，食物及衞生局今日刊憲，明日6時起包括酒吧等「純粹或主要用作售賣或供應酒類就地享用的處所」必須關閉，而餐飲業務處所內的有關範圍亦必須關閉。 惟有同時售賣酒類及食物的食肆如居酒屋，對政府刊憲內容感到不清楚，「酒吧都有嘢食賣，咁我哋又係有酒有嘢食賣，咁我哋關定唔關？」。有餐廳則表示明晚起將不會賣酒。

食環署副署長：部門及業界對酒吧定義有認知

食物及衞生局局長陳肇始今日召開記者會交代刊憲內容，被問到提供食物的酒吧、居酒屋等是否要關閉，食環署副署長（環境衞生）黃淑嫻表示，每個個案視乎細節，執法人員會按個別情況，「比喻去到成間都係Bar，又或者酒樓有個Bar檯，純粹及主要啲人聚集都係飲酒既果啲地方就要關」，至於普通食肆可否賣酒，黃則回應「係囉，如果無純粹及主要售賣供應酒類囉」。黃又稱不論政府部門及業界對何謂酒吧都會有認知，很多時如純粹及主要用作售賣供應酒類的處所，會向發牌當局申請「附有酒吧批註」的酒牌。

位於尖沙咀的居酒屋，職員表示對政府刊憲內容感到不清楚。（黃廸雯攝）

居酒屋感不清楚：咁我哋關定唔關？

有位於尖沙咀的居酒屋，職員表示對政府刊憲內容感到不清楚，「佢話酒吧就要關，咁酒吧都有嘢食賣，咁我哋又係有酒有嘢食賣，咁我哋關定唔關？我哋都唔明」，指會回去了解政府刊憲的細節，又批評有關政策與酒無關，「咁你飲茶都係聚集」。另一鐵板燒餐廳亦有售賣啤酒，負責人認為政府說法模糊，「你話我鐵板燒呢啲枱係咪叫Bar呢？」他指其餐廳只有食肆牌及酒牌，沒有「酒吧批註」，或未需停止營業，「但係依家都唔敢賣酒啦！」

另一間店內有售賣燒酒、米酒的韓式餐廳，負責人坦言不理解政府說法，初步明晚不會賣酒。另有餐廳負責人指，申請酒牌時會供處所選擇餐廳或酒吧，分得很清楚，其餐廳以食物為主及只賣少量酒，相信不在酒吧類別，所以明晚會繼續賣酒。

有「酒吧批註」餐廳：明停賣酒精繼續營業

太子西班牙餐廳Lava Bar & Restaurant，店內同樣有賣酒類飲品，其酒牌亦屬「附有酒吧批註」的酒牌，負責人Alan表示，明白酒吧內確會有人喝酒後「攬頭攬頸」，故暫禁酒吧營業可以理解，但對食肆而言較不公平，Alan又指聽過記者會內容後，亦不知道自己是否屬停業範圍，是否停賣酒精就可以繼續營業賣食物，對禁令感到模糊，故打算明日繼續營業，但停賣酒精，如因此被檢控再停業。Alan指疫情發生後生意額已下跌6至7成，始終要應付租金及人工，「無可能停咗，小商戶一蚊都係錢」，而且食材如生蠔等亦已一早訂購，質疑如被要求停業政府是否會足夠補償其損失，但政府至今亦未有提及賠償。