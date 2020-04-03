【新冠肺炎】限聚令罰2000元告票曝光！警方可無警告下即發告票

禁止多於4人在公眾地方聚集的「限聚令」生效，特首林鄭月娥日前表示警方已加派人手在各區巡邏，又多次呼籲市民盡量避免明日清明節去掃墓，並指掃墓不可多於4人。執法人員包括警察除會向違規者口頭解釋、勸喻或警告外，稍後不排除在無警告下向違規者發出2,000元的定額罰款通知書。 該款罰款通知書曝光，定額罰款2,000元，並列明罪行事項為參與受禁羣組聚集（《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》），格式與其他定額罰款告票相若。

「限聚令」罰款通知書樣式。

禁止多於4人群組聚集的條例生效，林鄭日前指相關執法由警務處負責，主要作出口頭解釋和勸喻，但不排除稍後會在無警告下，直接向違反限聚令人士發出罰款2,000元告票。

根據《香港01》獲得的一張罰款通知書樣式，除了用粗體字列明定額罰款為港幣二千元，以及需列明違規者的個人資料，亦附有郵遞繳款回條。

翻查剛過去的周二是8.31事件衝突七個月，警方當晚曾大圍捕及截查現場市民，當時警方曾向被截查人士稱有機會違反「限聚令」，但記錄所有人資料後放行，並指會保留追究權利，未有發出罰款通知書。

政府今日再度強烈呼籲，市民應該減少不必要的外出，並盡可能押後明日（4日）清明節掃墓計劃，避開清明節人多擠迫的高峰期，重申掃墓不屬於獲豁免的羣組聚集，在掃墓時須遵守不多於四人聚集的規定（共住的同一戶人除外），前往拜山的羣組與羣組之間亦應保持最少1.5米距離。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼