【新冠肺炎】推拿師收入大減八成　工會倡改善失業現金津貼

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，工聯會轄下的香港推拿理療專業人員總會收到失業的從業員反映指，政府推出的抗疫基金未能受惠，而失業現金津貼以簡化程序為由，經修改後同樣未能受惠。有推拿師表示現時失去8成收入，情況為數十年罕見，比SARS更嚴重。

香港推拿理療專業人員總會理事長陳旭華（左二）指，政府現時的措施幫助各行各業，卻忽略了服務業。（歐陽德浩攝）

香港推拿理療專業人員總會理事長陳旭華指，本港約有3至5萬推拿師、按摩師等從業員，受疫情影響「長工變炒散，月薪變日薪」，每星期工作不足5至10小時。而中小企則叫苦連天，生意大跌7至8成，估計有3成已結業，認為出現倒閉潮。然而政府現時的措施幫助各行各業，卻忽略了服務業。

從業26年的張先生曾經歷SARS、金融海嘯等經濟低迷的時期，指「沙士跌得快但起得快，但而家大家都見唔到陽光。」（歐陽德浩攝）

推拿師：情況多年來罕見 比SARS更嚴重

從業26年的張先生曾經歷SARS、金融海嘯等經濟低迷的時期，指「沙士跌得快但起得快，但而家大家都見唔到陽光。」他認為現時的情況是多年罕見，2月時生意下降8成，今個月甚至停業，「唔通人到中年先嚟轉行咩？」

他透露，位於北角的單位需17,000元，曾向業主要求減租但不成功，希望特首推行措施讓業主減租。他更指，現時養妻活兒及交租的費用龐大，積蓄即將花光。「例如保險好頭痛，而家Cut又唔係，唔Cut又唔係。」

建議失業現金津貼延長至六個月

因從業員的收入大減甚至失業，工會期望政府能改善「失業現金津貼」，包括發放期由3個月延長至6個月、惠及全港有需要的失業人士、提前於10月前派發津貼，並研究制定工聯會提出的「緊急失業援助金計劃」。