【新冠肺炎】八成劏房戶2月開支增逾千元　團體倡發就業不足津貼

新型冠狀病毒疫情持續，不少行業遭受打擊，當中基層生活首當其衝。循道衛理亞斯理社會服務處早前收集劏房住戶意見，了解他們在疫情下的受影響情況。 調查發現，近八成受訪者家庭開支增加，更有六成從事建造業的住戶收入減少，有逾三成人更失業。明愛專上學院社會科學院高級講師賴建國說，政府發放的「防疫抗疫基金」支援有限，他們建議政府發放就業不足津貼及設立失業援助金，盡快落實發放租金津貼。

超過八成受訪的劏房戶表示2月份的開支增加，主要用於購買防疫用品(清潔及醫療用品)、水電、膳食及子女學習用品。（資料圖片／高仲明攝）

循道衛理亞斯理社會服務處於3月4日至13日期間進行「疫情下政府的紓困措施意見調查問卷」，了解劏房住戶在疫情下的經濟狀況及受影響的程度，並收集235位劏房住戶對「防疫抗疫基金」及2020年財政預算案紓困措施的意見。調查的受訪對象約五成為4人劏房家庭，平均家庭月入為15,407元；近六成受訪家庭的經濟支柱從事建造業，其餘為飲食業及運輸業，分別佔10.4%及5.5%。

三成從事建造業住戶失業

調查發現，有超過八成的受訪者表示2月份家庭開支增加，主要用於購買防疫用品、子女學習用品等，當中78.7%的家庭開支超過 1000元以上。此外，於從事運輸業的受訪者中，61.2%的受訪者表示工作及收入減少，更有接近一半的減幅達7,000元或以上，更有34.9%的人已經失業。

調查發現，六成從事建造業工人的住戶收入減少。（資料圖片）

至於政府發放的「防疫抗疫基金」及於財政預算案提出的津貼，分別有近兩成及五成受訪者未能受惠。對於建議措施，同時有超過八成同意推行就業不足津貼及失業援助金；亦有近九成人認同政府應管制口罩等防疫物品的買賣。

劏房戶居住環境惡劣。（資料圖片／歐嘉樂攝）

賴建國斥政府津貼杯水車薪

明愛專上學院社會科學院高級講師賴建國說，香港政府對僱員及僱主提出的協助及資助相當不足，而防疫基金亦非所有基層能夠受惠。此外，因防疫用品高昂及租金過高，認為政府津貼屬杯水車薪。

他們建議政府發放就業不足津貼及設立失業援助金，既能回應基層的經濟壓力，又可增加家庭購買力。此外，他們認為應短期內放寬交津、職津最低工時門檻，並盡快落實及發放租金津貼。長遠而言，政府應設立失業保險金，設立一套穩健的失業保障制度，並增加房屋供應。