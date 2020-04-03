【新冠肺炎】60病人轉到二線病床　醫管局正了解外國重用N95方式

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計已有846宗個案，當中有626名確診者仍然留院。公立醫院隔離病床爆滿，醫院管理局自本周一（3月30日）公布400張「二線隔離病床」（即經改裝的普通病房）陸續啟用，5天後終於公布有60名病人轉用了「二線隔離病床」。 另外，港大微生物學系講座教授袁國勇建議以雙氧水氣霧消毒N95口罩，再供重用，亦有指醫管局試驗低溫爐焗N95口罩重用，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今天（3日）在記者會上沒有否認，僅稱有專家正檢視世界各地不同的處理方法。

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劉家獻稱，截至今天共有626人在14間醫院治療，「一線隔離病床」共有1089張，使用率為69%；隔離病房共有559間，佔用率是78%。劉家獻在本周一（3月30日）公布400張「二線隔離病床」陸續啟用，記者連日來追問有多少名病人轉到二線病床，他今天終於公布，七個醫院聯網中有五個都啟用了二線隔離病床，共有60名病人轉到二線隔離病床。

劉家獻稱，7個醫院聯網中有5個都啟用了二線隔離病床，共有60名病人轉到二線隔離病床。（余俊亮攝）

另外，醫管局每周五會公布個人保護裝備的存量，劉家獻今天指，醫管局的外科口罩有2500萬個，N95口罩有200萬個，保護衣有280萬件，面罩有360萬個。他稱，面罩可用約三個月，而其他裝備就可用兩個月，醫管局仍擔心未來裝備的供貨，特別是N95的數量，認為未來供貨仍存變數，醫管局會繼續全球直接採購。

港大微生物學系講座教授袁國勇建議以雙氧水氣霧消毒N95口罩，再供重用，亦有傳媒指醫管局正試驗低溫爐焗N95口罩重用。劉家獻沒有否認兩個說法，僅稱醫管局正研究有無其他呼吸器是符合國際標準，包括了解其他廠商的呼吸器。

他稱知道外國有醫院重用N95，但醫管局除了建議醫護延長使用N95外，沒有建議或要求醫護重用N95，而感染控制專家正了解世界各地不同做法。

醫管局發言人其後回覆，醫管局因應N95呼吸器全球供應持續緊張，現正研究各種可行的替代方案和其他符合國際標準的保護裝備產品，包括其他廠商生產的呼吸器或可再用式呼吸器。醫管局知悉外國有關重用N95呼吸器的研究，感染控制專家會檢視有關技術的資料。醫管局目前仍以使用N95呼吸器為主，亦不會重用N95呼吸器。