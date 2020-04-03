【新冠肺炎】演出業協會面對「超級寒冬期」　晤林鄭促設現金支援

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，不同活動亦因疫情而要取消，包括不少演唱會。演出業協會今日（3日）與行政長官林鄭月娥會面，表達演出業界受疫情影響，形容是面對「超級寒冬期」。 協會要求政府將演出業納入防疫抗疫基金，以及優先提供重演檔期予因場館停開而取消的演出等。協會指於會面上得到行政長官正面回應，表示會研究考慮。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

要求政府寛減票務分紅三年

演出業協會表示，疫情肆虐全球，所有大型活動被迫取消，演唱會無法進行。據統計過去10個月至今已經有數百場次演唱會取消或押後舉行，形容「行業正面對存活危機」，因此呼籲政府必須立即採取行動支援演出業。

協會續稱，今日與林鄭月娥會面，要求政府提供演出業界支援基金，向演出業界提供彈性資助演出及稅務優惠，特別是受疫情影響，而無法舉行的演出項目，提供現金支援。協會亦要求政府寛減票務分紅，指現時演唱會主辦商需向康文署繳付20%的票務收入作為分紅，建議調低票務分紅比例，為期三年，以減輕業界運作成本。

演出業協會今日（3日）與行政長官林鄭月娥（左三）會面，表達演出業界受疫情影響，形容是面對「超級寒冬期」。（演出業協會提供）

另外，協會亦要求與民政事務局和康樂及文化事務署成立專責小組，商討復甦行業發展的安排，包括將全數退回按金的期限延長至年底、優先提供重演檔期予因場館停開而取消的演出、免除所有門票相關手續費等，以紓緩行業資金壓力，表演項目可以盡快恢復籌謀。