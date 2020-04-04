聶德權：密切評估9月立法會選舉安排　政府有責任落實23條立法

新冠肺炎疫情持續，政制及內地事務局長聶德權今日（4日）出席商台節目時表示，政政府及選舉管理委員會一直準備與今年9月立法會選舉的相關工作。對於會否押後選舉，他表示，不同部門及機構的工作都受到疫情影響，會密切留意情況，作出評估及安排。 而今天是香港基本法頒布30周年紀念日，談及備受爭議的《基本法》23條立法，他表示立法是憲制責任，特區政府有責任落實。具體何時落實則需視乎實際情況，他明白大眾對23條立法有爭議聲音，故政府必須謹慎處理，但強調不可以因為有爭議而不處理。

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政府會密切評估9月立法會選舉安排

政制及內地事務局長聶德權表示，政府及選管會一直準備與9月立法會選舉的相關工作。對於會否押後選舉，他表示，不同部門及機構的工作都受到疫情影響，會密切留意情況，作出評估及安排。至於選管會早前公布立法會選舉活動建議指引公眾諮詢詳情，建議容許投票站主任作岀安排，方便有需要的選民（如70歲或以上長者、孕婦及肢體傷殘人士）投票，甚或優先投票。聶德權表示，留意到在區議會投票中，有長者因輪候時間長而無法投票，故希望措施能方便長者，而其他人士亦不會受影響，認為措施合理。

聶德權表示，政府及選管會一直準備與9月立法會選舉的相關工作。（資料圖片）

23條立法屬於憲制責任 目前工作以防疫為主

今天是香港基本法頒布30周年紀念日。聶德權表示，基本法將一國兩制方針，以法律形式表現出來。他指，雖然香港是特別行政區，和內地其他省市有不同，但強調香港是國家以下的特別行政區，屬於國家的一部份。

對於備受爭議的《基本法》23條立法，他表示立法是憲制責任，香港特區政府有責任落實。具體何時落實則需視乎實際情況，他明白大眾對23條立法有爭議聲音，故政府必須謹慎處理，但強調不可以因為有爭議而不處理。被問及是否會在今屆政府內落實23條立法，聶德權僅表示，目前港府工作以防疫為重。

至於同樣受到爭議的國歌法，聶德權表示需立法工作需待立法會處理。他認為國歌法的立法工作已經過充分討論，若立法會的情況容許，會恢復二讀和三讀，對於有聲音指會用各種手段防止法案通過，他表示應平心去看，而國歌法本身是尊重國歌，且已考慮本港情況，港府有責任去落實，指「咩理由，要千方百計去阻撓呢」?

至於商務及經濟發展局局長邱騰華早前指，香港電台英文電視節目(The Pulse)有關訪問世界衛生組織官員的表達，是違一個中國的原則及《香港電台約章》中有關香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命。聶德權指，事件是從「一國中國」原則及港台作為公營廣播機構的角度審視，又指世衛成員資格一直以主權國為單位，香港亦以中國代表團成員的身份參與。