新冠肺炎｜確診機艙清潔員服務五間航空公司　丈夫為酒吧群組樂手

源自武漢的新型冠狀病毒疫情持續，本港昨日（3日）新增43人確診，累計個案達846宗。當中一名患者是59歲女子 （第844號個案），在中國飛機服務有限公司任職機艙清潔員。據悉，她曾為五間航空公司的航班清潔，包括國泰港龍和香港航空等。 中國飛機服務有限公司表示，該清潔員於3月23日，獲悉其家人的密切接觸者確診新型肺炎後，已即時在家居隔離，至今沒有上班。當值期間，該清潔員配戴公司提供的口罩及防護手套。

+ 11 + 10 + 9

據了解，59歲女子患者（第844號個案）沒有外遊，但在五間航空公司清潔，包括國泰港龍、香港航空、釜山航空、上海航空、中國國航。翻查中國飛機服務有限公司網站，該五間航空公司均是其客戶。患者的丈夫是58歲患者（第746號個案），亦即蘭桂坊酒吧的樂手。

中國飛機服務有限公司：患者在3月23日最後上班



中國飛機服務有限公司表示，在4月3日接獲通知，指公司一名機艙清潔員初步確診新型肺炎，公司已即時消毒機艙清潔員辦公室。該清潔員於3月23日下班當日，獲悉其家人的密切接觸者確診新型肺炎後，已即時在家居隔離，至今沒有上班。當值期間，該清潔員全程配戴中飛提供的口罩及防護手套。

中國飛機服務有限公司又稱，在新型肺炎爆發前已要求所有員工在當值期間或辦公室範圍內佩戴口罩。公司將密切留意事態發展及員工健康狀況，積極採取措施防止病毒擴散。

惟公司未有回應患者曾清潔的飛機航班編號，以及接觸者人數等。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

空勤人員：清潔人員在疫情後期才獲發手套及口罩

至少兩名空勤人員表示，飛機清潔工裝備不足，只在疫情後期獲發手套及口罩。其中一人稱，清潔工作列明指定工作流程，員工須在指定時間內完成，坦言「不確定有否足夠時間清潔每個座位及餐桌」。

《香港01》已向涉事的五間航空公司查詢。

香港航空表示，飛機清潔工作由外判服務承辦商負責，經了解後知悉有一名清潔工人於4月3日初步確診新型冠狀病毒。據了解，有關清潔工人已於3月23日起沒有上班工作。 香港航空已採取應對措施，包括為所有執飛的航機進行消毒。

國泰航空表示，客機清潔工作乃由服務承辦商按國泰集團嚴謹的指引及要求提供，不能回應有關查詢。其他航空公司有待回覆。